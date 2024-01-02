5 خدمات حكومية لمساعدة المواطنين الموجودين بالخارج

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات خمس خدمات تم توفيرها للمواطنين الموجودين بالخارج، شملت «إرشادات السفر حسب كل وجهة»، وخدمة «تواجدي»، وإصدار وثيقة عودة، والبلاغات الطارئة، إضافة إلى خدمة «طبيب لكل مواطن»، مشيرة إلى أنه تم تخصيص قنوات عدة لتسهيل تواصل أبناء الدولة مع حكومة الإمارات في الحالات الطارئة أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج، منها التواصل مع إحدى سفارات أو قنصليات الدولة في الخارج، أو التواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، إضافة إلى وجود مركز اتصال على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج، عبر خط الطوارئ على الرقم (0097180024).

وتفصيلاً، أوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن «إرشادات السفر حسب كل وجهة» هي خريطة تفاعلية استحدثتها وزارة الخارجية على صفحة المسافر الإماراتي الموجودة على موقعها الرسمي، وتطبيقها الذكي «UAE MOFA» على منصتي «أندرويد» و«iOS»، حيث تتيح الخريطة الوصول بسهولة إلى أحدث إجراءات السفر القائمة مع مختلف دول العالم والمتطلبات كافة ذات العلاقة، فضلاً عن بعض المعلومات التي تهم المسافر الإماراتي قبل السفر إلى وجهته المنشودة، مثل الإعفاء من التأشيرة، وتفاصيل البعثة في البلد المقصود، واستخدام رخص قيادة إماراتية في الخارج وفقاً لمبادرة «مرخوص».

وأشارت إلى أن التسجيل في خدمة «تواجدي» يتم من خلال موقع وزارة الخارجية، التي تحث مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في الخدمة من خلال موقعها أو التطبيق الذكي «UAE MOFA»، حيث تُمكّن الخدمة الوزارة وبعثات الدولة في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات.

وتشمل الخدمات الخاصة بالمسافر الإماراتي خدمة «إصدار وثيقة عودة» من خلال موقع وزارة الخارجية أو التطبيق الذكي «UAE MOFA»، ويمكن لمواطني الدولة في الخارج التقديم على الخدمة في حالات فقدان الجواز العادي، وانتهاء الجواز العادي، وتلف الجواز العادي، وللمواليد الجدد.

كما خصصت وزارة الخارجية خطاً ساخناً للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج، حال تعرضهم لأي طارئ في الخارج، وتهدف الخدمة إلى تقديم الدعم والعون لمواطني دولة الإمارات على مدار الساعة، حيث يمكن للمواطن تقديم بلاغ من خلال التواصل على الرقم (0097180024)، ويتم التعامل مع كل بلاغ من خلال منظومة استجابة مصممة لتقديم الدعم، وبإشراف من قبل إدارة شؤون المواطنين وفق أعلى المعايير، وذلك بالتنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وإدارات الوزارة المعنية المتمثلة في مركز الاتصال ومركز العمليات.

ولفتت إلى أن وزارة الخارجية تقدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي خدمة «طبيب لكل مواطن»، فور تواصل المسافر الإماراتي مع الوزارة للإبلاغ عن إصابة أو وعكة صحية أو الحاجة إلى استشارة طبية، ويقوم فريق الوزارة بتحويل حالته إلى الطبيب المختص من هيئة الصحة بدبي لمتابعة الحالة من خلال التواصل المرئي المباشر بين المواطن والطبيب.

• «خط ساخن» للاستجابة للبلاغات الطارئة.. و«طبيب لكل مواطن» عبر التواصل المرئي.