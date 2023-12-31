51 مليون درهم حصيلة مزاد أرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي

بلغت حصيلة إيرادات آخر مزادٍ علني لعام 2023 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي، وهو المزاد رقم 114 في سلسلة هذه المزادات، 51 مليوناً و216 ألف درهم، وقد جرت فعاليات المزاد بفندق غراند حياة في دبي، أول من أمس.

وحقق الرقم (AA30) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(4) ملايين و(540) ألف درهم، تلاه الرقم (O48) بمليونين و(804) آلاف درهم، والرقم (AA555)، الذي بِيعَ بمليونين و(560) ألف درهم، والرقم (T64) بمليونين و(400) ألف درهم، ثم الرقم (Q66666) وبِيعَ بمليون و(610) آلاف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات (AA-I-J -M-N-O -Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

• 90 رقماً مميزاً طرحتها الهيئة في المزاد، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية.