توزيع مساعدات إغاثية على 13.8 ألف شخص في غزة

واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استفاد منها 13 ألفاً و811 شخصاً ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتضمنت المساعدات توزيع 2454 طرداً غذائياً على النازحين في مواقع مختلفة في القطاع، إلى جانب تركيب 127 خيمة، وتوزيع 171 بطانية، وطردين يحتويان على مستلزمات نسائية، وطرد آخر للأطفال، فضلاً عن 605 أكياس نوم.

وتوزعت الطرود الغذائية بواقع 750 طرداً على النازحين في مواصي خانيونس، و345 طرداً بمدينة النصيرات في المحافظة الوسطى، و337 طرداً على سكان منطقة النمساوي غرب خانيونس، و280 طرداً على النازحين من الشمال بمحافظة خانيونس، و180 طرداً على النازحين الجدد بالمحافظة الوسطى، و180 طرداً في منطقة إيواء بجوار حي الزعاربة، و160 طرداً على النازحين في حي تل السلطان غرب رفح، و152 طرداً على النازحين شرق معبر رفح، و70 طرداً على النازحين بمنطقة الحشاشين.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.