«غيث 4» يوفر ملابس ومستلزمات منزلية للأسر المتعففة

يوفر معرض «غيث 4» الخيري، الذي انطلق، أمس، في مدينة الذيد، ملابس ومستلزمات منزلية، ولعب أطفال، ومواد غذائية للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية، ويستمر من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري.

وأكد مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية في الذيد، الدكتور محمد بن هويدن الكتبي أن معرض «غيث 4» يستقبل الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود الذين يرغبون بشراء ما يلزمهم من الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية بأسعار رمزية، بهدف إعانة هذه الفئات على توفير ما تحتاج إليه بسعر مخفض في حدود قدراتهم المادية، وفتح رافد من روافد الدخل للجمعية، لتمويل ودعم مشروعاتها المنفذة والتي تستفيد منها نحو 6000 أسرة.

وأشار إلى أن جميع المواد المعروضة هي تبرعات قدمها المحسنون وأهل الخير، وهي مواد جديدة لم يتم استخدامها من قبل وسيتم عرضها خلال المعرض حتى يتمكن ذوو الدخل المحدود من اقتناء متطلباتهم كافة، حيث إن المعرض يحتوي على الكثير من المستلزمات والتي تتنوع بين الملابس الرجالية والأطفال والمسلتزمات المنزلية، كما تقدم الأسر المنتجة مستلزمات غذائية عدة كالوجبات الجاهزة، إلى جانب ورش عمل للعاملات بالغزل والنسيج، وكذلك ورشة تدريب على كيفية الطباعة.

وأشار إلى أن المعرض يستمر في استقبال زواره على مدار ثلاثة أيام، وهو ما يتيح للجميع الحرية الكاملة في اقتناء وشراء ما يرغبون به، وذلك في إطار دعم فئة ذوي الدخل المحدود، وإبراز دور الجمعية في المحافظة على البيئة من خلال توجيه المحسنين إلى وضع تبرعاتهم العينية في معرض الجمعية، للاستفادة المادية منها، بما يسهم في دعم المشاريع المنفذة بدلاً من التخلص من هذه المواد في صناديق النفايات، فهذا المعرض يجسّد الفكر الحضاري والنهج الراقي الذي تنتهجه الجمعية في التعاون مع الجهات المختصة بأداء مسؤوليتها المجتمعية في المحافظة على البيئة نظيفة راقية متحضرة.

وتوجه الكتبي بالشكر الجزيل إلى المحسنين وأهل الخير والجهات المشاركة على هذا الدعم الذي قدموه للجمعية والمعرض، مؤكداً أن نتاج دعمهم سيكون بين يدي مستحقيه من ذوي الدخل المحدود.

ولقي المعرض إقبالاً كبيراً، وإشادة من قبل الأهالي والمتسوقين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرات.

ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة التكاتف، وتشجيع المجتمع على العطاء والتبرع بالملابس واللعب والمواد الغذائية لمصلحة الأسر المحتاجة، وتسخير المستلزمات غير الضرورية والزائدة على حاجتهم، لتستفيد منها شريحة كبيرة من المعوزين بدلاً من التخلص منها.

محمد بن هويدن: المواد المعروضة هي تبرعات قدمها المحسنون وأهل الخير.