«طرق دبي» تعزز رضا مستخدمي المترو

نجحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ، وتحسين رضا مستخدمي مترو دبي من خلال إطلاق مشروع تعزيز التواصل والتنسيق بين مركزي التحكم في العمليات، والتحكم في الصيانة بتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ.

وقال مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في الهيئة، حسن محمد المطوع، إن «الهيئة أنجزت مشروعها الخاص بتعزيز الاتصال بين مركزي التحكم بالعمليات والصيانة بهدف الإسراع في الاستجابة أثناء تأثر الخدمات أو الأصول أو الأنظمة، بهدف تحسين الخدمات للركاب».

وأضاف أن «المشروع أسهم منذ إطلاقه أخيراً في تسهيل عملية التواصل والتنسيق ما بين مركز التحكم بالعمليات ومركز تحكم في الصيانة في تسريع إنجاز أعمال التصليحات، ما أتاح للموظفين والفنيين التنسيق في إصلاح الخدمات بشكل أسرع».

وأكد المطوع تنفيذ المشروع خلال مراحل متعددة، اشتملت الأولى منها على دراسة واختبار استراتيجية الاستجابة لتصليح الأعطال، إضافة إلى مرحلة تجريبية أُجريت من خلالها تمارين شاملة على مدار أربعة أسابيع لضمان نجاح المشروع. وأُعدَّت خطة للتمارين التجريبية الأسبوعية التي نُفِّذَ من خلالها أكثر من 20 تمريناً وهمياً بنجاح، أسفرت عنه نتائج بيانات قيمة يمكن الاستفادة منها في مشروعات التحسينات المستقبلية لخدمات مترو دبي.

وأشار المطوع إلى جهود الهيئة في الارتقاء بمستويات أعمالها في مجال الاستدامة ومشاركة الخبرات والتقارير الدورية مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز المسؤولية المشتركة، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي مترو دبي.

وأكد التزام مؤسسة القطارات بتحقيق رؤية الهيئة في الوصول إلى «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، وضمان استمرارية تقديم خدماتها بصورة طبيعية.

وقال إن المبادرة تعزز التعاون ما بين مراكز التحكم لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة نقل آمنة ومريحة لمستخدمي مترو دبي، لتحقيق رؤية الإمارة في ما يتعلق بسعادة المتعاملين ورضاهم باعتبارها رائدة عالمياً في مبادرات المدن الذكية، بفضل جهودها في تقديم خدمات عالمية المستوى لسكانها وزوارها.

من جانبه، أعرب العضو المنتدب في شركة كيوليس أم أتش أي، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، والاس ويذريل، عن إيمانه بأهمية التواصل والتنسيق الفعال لتوفير خدمة التنقل بالمترو.

وأضاف أن الهيئة والشركة تواصلان التزامهما بتعزيز زمن الاستجابة للأعطال، وتحسين إدارة الحوادث وتقديم خدمات نقل استثنائية من خلال التعاون المستمر من أجل توفير شبكة نقل آمنة ومريحة، تسهم في سعادة ورفاهية الركاب.