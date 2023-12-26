وفد من «طرق دبي» يطمئن على روضة المحرزي في أحد مستشفيات التشيك

زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، روضة المحرزي، التي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات التشيكية، بعد تعرضها وزوجها للإصابة، في حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ، واطمأنوا، خلال الزيارة، على حالتهما الصحية، وعلى حالة ابنتيهما «مريم ولطيفة».

وضم وفد الهيئة، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس اللجنة النسائية في الهيئة موزة المري، ومدير إدارة الموارد البشرية والتطوير عذاري مؤيد، ومدير الإعلان والترويج في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي علياء فلكناز. ونقل الوفد تحيات المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، والمديرين التنفيذيين وموظفي الهيئة، وأعربوا عن تمنياتهم لها ولزوجها بالشفاء العاجل، والعودة سالمين إلى أرض الوطن.