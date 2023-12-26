بلدية دبي تطلق مبادرة لجمع 3 ملايين عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها

أطلقت بلدية دبي مبادرة لتجميع ثلاثة ملايين عبوة بلاستيكية، وإعادة تدويرها، وهو ما يعادل 60 طناً من البلاستيك نوع (PET)، الذي يُستخدم على نطاق واسع في عبوات المياه والمشروبات الغازية والعصائر وحافظات الأطعمة، وذلك بسبب متانته وشفافيته ووزنه الخفيف، فضلاً عن عدم سمّيته وكفاءته الإنتاجية العالية في إعادة التدوير.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية في مجال العمل البيئي، وإلهام الأفراد والمؤسسات، لاتباع خيارات صديقة للبيئة، إضافة إلى الحد من استخدام البلاستيك، وتبنّي برامج ترفع معدل تحويل المخلفات البلاستيكية عن مسار الطمّر، وزيادة مؤشر إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، تعزيزاً لاستدامة نظافة وبيئة دبي، ودعماً لتحقيق المستهدفات البيئية الوطنية.

كما تشمل المبادرة، إعادة تدوير العبوات البلاستيكية، واستخدامها في تصنيع ملابس عُمال النظافة في البلدية، من خلال خيوط منُتجة من العبوات المُعاد تدويرها بنسبة 100%، برعاية «شركة دي جريد» (DGRADE)، وبذلك، تصبح بلدية دبي أول بلدية تستخدم المواد المُعاد تدويرها في تصنيع مُنتجات ذات قيمة لموظفيها.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن هذه المبادرة المجتمعية، توثق جهود البلدية في الحد من أضرار النفايات، وتسهم في تعزيز مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر، تعزيزاً لمستهدفات الاستدامة والحياد المناخي.

ووزعت بلدية دبي حاويات ذكية لتجميع العبوات البلاستيكية على مؤسسات ومناطق سكانية عدة، وبعض الشواطئ والمرافق العامة.