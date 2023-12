"طرق دبي" و"لجنة خبراء الأمم المتحدة" تتعاونان في تطوير البيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً البدء بمشروعِ تعاونٍ مع لجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة (UN Committee of Experts on Big Data and Data Science) وذلك في مجال تطوير البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.



ويُعتَبَرُ مشروع التعاون هذا جزءاً من الشراكة بين الطرفين وخطوةً مهمة لبلورة هذه الشراكة من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات بهدف تعزيز كفاءة خدمات قطاع النقل والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.



ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تمكين التحول القائم في الهيئة على البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وتوفير الوصول إلى بيانات موثوقة لاستخدامها على المستويين المحلي والعالمي. وقد تم تشكيل 9 فرق عمل في الهيئة تعمل في مختلف المجالات لحل قضايا مختلفة متعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية وتوفير تحليلات مناسبة للتكاليف والفوائد بشأن استخدام البيانات الضخمة.



وأكّد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، محمد المظرّب، على أهمية التعاون والشراكة بين الهيئة ولجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لاسيما وأن الهيئة تحرصُ دائماً على تطوير البيانات الضخمة لديها بالنظر لأهمية هذا الجانب في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات التي تُشَكِّلُ جوانب حيوية في الثورة الصناعية الرابعة التي توليها الهيئة اهتماماً بالغاً لأنها تُعزِّزُ دورها وإسهاماتها المستمرة في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وقال المظرّب: "بصفتها عضوًا فعالًا في لجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة، فقد انضمت هيئة الطرق والمواصلات إلى فريقي عمل مهمّين في اللجنة يُغَطّيان عدداً من المحاور هي: استخدام بيانات الهاتف المحمول في إحصاءات النقل والدورات التدريبية، والكفاءات، وبناء القدرات في البيانات الضخمة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي في فريق عمل بيانات الهاتف المحمول. وتعمل الهيئة كرئيس مشارك وعضو، وتشارك بفاعلية في إنشاء دليل شامل حول استخدام بيانات الهاتف المحمول في إحصاءات النقل بالتعاون مع اللجنة. وسيقدم هذا الدليل رؤىً ومنهجيات ذات قيمة عالية لاستخدام بيانات الهاتف المحمول في تخطيط النقل وعمليات صنع القرار.



وتابع قائلاً: "يتماشى التعاون بين الجانبين مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات في أن تصبح مؤسسة قائمة على البيانات، كما يدعم هذا التعاون هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تعزيز خدمات وممارسات الحكومة الرقمية. ومن خلال الاستفادة من بيانات الهاتف المحمول وتطوير الكفاءات وتعزيز التعاون الدولي، فإن الهيئة تقود الابتكار وتشكل مستقبل النقل، في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."



"وتُسَلّطُ مشاركة الهيئة، في التدريب والكفاءات وفريق عمل بناء القدرات، الضوء على التزامها بتعزيز نقل المعرفة وتنمية المهارات في مجال البيانات الضخمة وعلوم البيانات. كما تهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز كفاءات وقدرات المتخصصين في مجال النقل لديها واستخدام أحدث التقنيات وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون المشترك."



بدوره، قال مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في نيويورك، ستيفان شوينفيست: "لقد عمل مكتبنا بالفعل بنجاح مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة حول المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة لعدة سنوات، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر والمتبادل مع هيئة الطرق والمواصلات، وخاصةً في مجال تطوير السياسات والخدمات العامة القائمة على البيانات في النقل المستدام. ونأمل أيضًا أن تُسهِم الهيئة في التعاون مع المركز الإقليمي للبيانات الضخمة (Regional Hub for Big Data) في الإمارات والذي يعمل على بناء القدرات في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للمجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."



وأضاف شوينفيست: "لقد أُنشِئَ كذلك مقر لمنصة الأمم المتحدة في المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء في الدولة حيث تتعاون هيئة الطرق والمواصلات مع هاتين الجهتين بشكل فعال في مجال البيانات الضخمة وعلوم البيانات. ويهدف المقر إلى تسهيل المشاريع في استخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعرفة حول الأساليب والخوارزميات والأدوات المطورة حديثًا، وتقديم التدريب على استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في المنطقة.



وتشارك في لجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة 31 دولة وتضم 16 منظمة دولية مثل البنك الدولي (World Bank) وفيها أكثر من 100 خبير عالمي لتطوير وتبادل الأساليب والتقنيات وأفضل الممارسات الحديثة للتعامل مع علوم البيانات والبيانات الضخمة. كما توفّر اللجنة خدمات المنصة الدولية كخدمات سحابية لدعم التعاون الدولي في مجال تطوير علوم البيانات من خلال مصادر بيانات جديدة وأساليب مبتكرة.