«ليالي حتا الثقافية» تروي سيرة المكان

تحتضن قرية حتا التراثية فعاليات «ليالي حتا الثقافية»، ضمن مهرجان «شتانا في حتا»، التي تسهم في تعريف الزائرين بأبرز ملامح المنطقة، من خلال أنشطة وبرامج تروي سيرة المكان وأهله منذ القدم.

وبدأت الفعاليات بانطلاق مسيرة من السيارات الكلاسيكية نظمتها شرطة دبي، اتجهت إلى قرية حتا التراثية، حيث تقام فعاليات شعبية وتراثية وترفيهية، إلى جانب المسابقات التي تقام على مسرح المدينة، وفعاليات الفرق الشعبية الحربية، والعيالة، وفن العازي، وفقرات من عزف العود، والمأكولات الشعبية الإماراتية، مثل اللقيمات وخبز الرقاق والمحلى والحلوى.

وتتضمن فعاليات الليالي الثقافية أيضاً مشاركة 15 محلاً للأسر المنتجة، لبيع العطور والدخون والملابس التراثية الإماراتية والعسل الجبلي ودكان زمان.

وتسهم هذه المنتجات في إبراز عادات وتقاليد سكان حتا، كما تتيح قرية التراث في حتا لزوارها من داخل الدولة والسياح القادمين من مختلف دول العالم، فرصة رائعة تسمح لهم بالتعرف إلى أبرز ملامح المنطقة، بما في ذلك المباني التاريخية، مثل الحصون والقلاع، فضلاً عن المواد المستخدمة في بنائها، مثل الطين وجذوع النخيل والسعف والحجر، وجميعها من جبال ومزارع منطقة حتا.

ويتيح المهرجان العائلي الثقافي والترفيهي للزوار وأطفالهم قضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الباردة، إضافة إلى حضور الورش الثقافية والأمسيات الشعرية، التي يشارك فيها عدد من الشعراء من أهالي حتا، ومشاهدة العروض الحية المستلهمة من التراث الإماراتي، إلى جانب العروض الترفيهية، التي تتضمن تعليم الأطفال صناعة البرقع من الأوراق وتلوينه ونسج التلي واستخدام سعف النخيل في صناعة منتجات تراثية مختلفة.

ويقدم على مسرح القرية التراثية عدد من المسابقات الشعبية المرتبطة بالتراث الشعبي لأهالي منطقة حتا، مثل الألغاز الشعبية الجبلية، وأزياء الأطفال التراثية، ومسابقة ألذ الأطباق الشعبية المعروفة في حتا.