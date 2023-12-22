عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزير خارجية التشيك في ضحايا حادث إطلاق النار
أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي ، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ ، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع لمصابين ، كما ثمن سموه حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث.
ودان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة ورفضها التام لكافة أعمال العنف التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها.
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