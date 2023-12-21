حاكم الشارقة يزور مشروعات منطقة الجادة

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروعات منطقة الجادة في مدينة الشارقة، التي تطورها شركة «أراد» للتطوير العقاري على مساحة 24 مليون قدم مربعة.

وكان في استقبال سموه عند وصوله، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة «أراد»، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة «أراد»، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستهل صاحب السمو، حاكم الشارقة، زيارته بمركز الزوار التابع لـ«مشتل شجر»، مستمعاً للمعلومات والخدمات التي يقدّمها، حيث يحوي المركز أنواعاً عديدة من النباتات المزروعة في مشروعات «أراد»، ويتم من خلاله تقديم المعلومات عن فوائد الأشجار، ودور المركز في الترويج للزراعة وأهميتها وإسهام المشتل في الأمور المتعلقة بالتنوع الحيوي.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مشروع «مشتل شجر»، متعرّفاً إلى أنواع الأشجار والنباتات المزروعة، حيث يمتلك المشتل أكثر من 130 ألف شجرة ستتم زراعتها في المشروعات التابعة للشركة، ويعد أحد أكبر المشاتل في الدولة، ويقع على مساحة 1.6 مليون قدم مربعة.

واستمع سموه لشرح مفصل عن التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الأشجار في المشتل الذي يضم 50 نوعاً، منها أشجار «الغاف» و«الأكاسيا» التي تتناسب مع المناخ في الدولة.

واطلع سموه على الآلية المتبعة في الزراعة، بدءاً من بذر البذور حتى نضوج الأشجار، كما تعرّف إلى الأنشطة التعليمية التي يقدمها المشتل للزوار في المساحة المخصصة لورش العمل.

وتعرّف سموه خلال الزيارة إلى المشروعات والمرافق المتنوعة، وأبرزها منطقة الترفيه، والمنطقة الثقافية، والمدارس ومناطق تجارة التجزئة، والمطاعم والمقاهي والمساحات الخضراء.

واطلع على خدمات البنية التحتية التي تخدم سكان وزوار المنطقة، إضافة إلى العناصر الجمالية والمعمارية التي تعكس توجّه إمارة الشارقة في خلق بيئة سياحية متطورة ومتكاملة.

وتجول سموه في مجمع «نست» السكني المخصص لطلبة الجامعات، واطلع على الوحدات السكنية التي يضمها، والخدمات التي يقدّمها. ويضم مجمع «نست» 12 مجمعاً سكنياً، ويوفر 2400 وحدة سكنية.

وتعرّف سموه إلى المرافق المصاحبة للمجمع التي توفر للطلبة بيئة دراسية مُثلى، إضافة إلى المناطق الترفيهية التي تضم قاعة ألعاب وموسيقى وصالة رياضية، كما تم تصميم المساحات الخارجية للمجمع السكني لتوفير تجربة متميزة للسكان، من حيث سهولة التنقل والاستفادة من المرافق الخدمية، مع توافر أعلى معايير الأمن والسلامة في المنطقة.