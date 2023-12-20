نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي

أعلنت هيئة الصحة بدبي نجاح أول عملية «زراعة كبد» لامرأة تبلغ 38 عاماً، أجراها فريق طبي متميز في مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، بعد اكتشاف إصابة المرأة بحالة مرضية غير شائعة في الكبد، تعرف باسم التهاب الكبد المناعي الذاتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة للكشف عن تفاصيل العملية الناجحة، التي تواكب التحولات السريعة والطفرات النوعية المتتالية نحو استدامة الصحة في الإمارة، حيث استغرقت العملية الجراحية الدقيقة أربع ساعات، وأشرف عليها فريق طبي متخصص في مستشفى كينغز كوليدج دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، إن «هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور السريع والمذهل الذي يشهده القطاع الصحي في دبي، ويعكس أيضاً الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة، بما يعزز التنافسية العالمية لدبي في مجال الخدمات الصحية المتقدمة».

واستعرض الملا خلال المؤتمر الصحافي، جهود الهيئة لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة)، لافتاً إلى أنه وبالتعاون مع المركز الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة، وافق قطاع التنظيم الصحي في الهيئة على برنامج زراعة الكبد في مستشفى كينغز كوليدج لندن، الذي يعتبر أول مستشفى لزراعة الكبد في دبي، يضم فريق زراعة ذا خبرة عالية، ويقدم نهجاً متعدد التخصصات للعمل بشكل وثيق مع المرضى قبل عملية الزرع وأثناءها وبعدها، للتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأضاف الملا أن نسبة التبرع بالأعضاء في دبي ارتفعت إلى 117.7% خلال العام الجاري مقارنة بـ2022، كما ارتفع عدد المتبرعين إلى 37 حالة، مقارنة بـ17 حالة، مؤكداً أن استراتيجية قطاع الصحة في دبي 2026، تسعى إلى تعزيز أسلوب الحياة الأكثر صحة لسكان دبي، والنظام الصحي الرائد الذي يركز على الإنسان لتعزيز الثقة والسلامة والجودة والرعاية للمرضى وعائلاتهم.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات، الدكتور علي العبيدلي، أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) هو برنامج وطني إماراتي، يعمل على تعزيز التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف: «يعمل برنامج (حياة) بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً، لإنقاذ الأرواح وتحسين صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة»، مؤكداً أن البرنامج عبارة عن تعاون بين العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، إضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة الأخرى.

وأشار العبيدلي خلال المؤتمر الصحافي، إلى تميز برنامج «حياة» في إظهار التكافل المجتمعي والإخاء والتسامح، من خلال تمكين الزراعة للمحتاجين من مرضى الفشل العضوي من المقيمين في الدولة، بغض النظر عن العرق أو الدين، حيث أسهم واستفاد أكثر من 52 جنسية مختلفة من البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة).

بدوره، قال رئيس الخدمات الطبية واستشاري طب الطوارئ في مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، الدكتور تشفين صديق علي: «تعد زراعة الكبد خياراً لدى بعض المرضى المصابين بسرطان الكبد، كما أن زراعة الكبد هي الخيار الوحيد المنقذ لحياة للمرضى الذين يصابون بالتهاب الكبد الحاد، ما يؤدي إلى فشل الكبد، وقد يحدث هذا مع الالتهابات الفيروسية أو الأدوية أو لأسباب غير معروفة، لذلك غالباً ما يحتاج المرضى الذين يعانون مشكلات خطرة في الكبد إلى رعاية عالية الجودة في وحدة العناية المركزة المتخصصة بالكبد، التي ترتبط بوحدات زراعة الكبد»، مشيراً إلى مركز رعاية الكبد في مستشفى كينغز كوليدج يضم فريقاً متخصصاً من المهنيين ذوي الخبرة العالمية، يقدمون الرعاية لمرضى الكبد من المصابين بالأمراض المزمنة وتليف الكبد وفشل الكبد الحاد، وأمراض البنكرياس، وسرطان الكبد والبنكرياس.

ودخلت امرأة تبلغ 38 عاماً، مستشفى كينغز كوليدج دبي، وهي تعاني تغير لون العينين إلى الأصفر (اليرقان) وانتفاخاً في قدميها وبطنها، ولم تكن على علم بأي مرض في الكبد في الماضي، ومع ظهور أعراض المرض كانت قد أصيبت بتليف الكبد فعلاً مع مظاهر فشل الكبد، حيث تمت تجربة الأدوية، لكنها لم تكن ناجحة، ومع استمرار تدهور الحالة تدريجياً، تقرر أن أفضل علاج لها هو زراعة كبد.

وخضعت المريضة لتقييم شامل قبل عملية الزرع، للتأكد من عدم إصابتها بأي أمراض أخرى، ومن إمكانية إجراء عملية بأمان. وأنجزت العملية في 29 نوفمبر الماضي، بعد الحصول على كبد من متبرع متوفى، وموافقة أسرة المتوفى على التبرع.

وتم تشكيل فريق طبي من جراحي زراعة الأعضاء بقيادة استشاري أول الجراحين والقائد السريري في مستشفى كينغز كوليدج لندن ومدير خدمات زراعة الكبد، الدكتور بارثيبان سرينيفاسان، واستشاري أمراض الكبد والقنوات الصفراوية وجراح زراعة ونائب مدير خدمات زراعة الكبد في مستشفى كينغز كوليدج دبي، الدكتور راكيش راي.

وبعد نجاح العملية، التي استمرت أربع ساعات، تلقت الحالة الصحية الرعاية الكاملة لما بعد عملية الزرع، حيث خرجت من المستشفى بعد 10 أيام من العملية، وهي بصحة جيدة جداً.. في إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحات القطاع الطبي في دبي، وتحول مهم يواكب تطلعات الإمارة ودورها الإيجابي والمؤثر في حركة تطور الطب بعلومه وممارساته وتقنياته وأبحاثه المتخصصة التي يشهدها العالم.

. زراعة الكبد هي الخيار الوحيد المنقذ لحياة المرضى الذين يصابون بالتهاب الكبد الحاد، ما يؤدي إلى فشل الكبد.

. ارتفاع نسبة التبرع بالأعضاء في دبي إلى 117.7% خلال 2023.

. عملية الزرع الجديدة تعزز التنافسية العالمية لدبي في مجال الخدمات الطبية المتقدمة.