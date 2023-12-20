شباب حتا.. «الشقيقتان الوالي» تدفئان «شتانا في حتا» بتصميم استثنائي

تركت الشقيقتان شيخة وريم سيف الوالي، بصمتهما الخاصة في مهرجان «شتانا في حتا»، من خلال تصميم قطعة حصرية لمتطوعي المهرجان، تحت مبادرة «بكل فخر من دبي»، وبالتعاون مع «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وأعربت الشقيقتان عن فرحتهما البالغة قائلتين: «في حتا نشأنا وكبرنا، وواجبٌ علينا مشاركتها مهرجاناتها وأفراحها».

وقالت شيخة الوالي لـ«الإمارات اليوم»: «ما أن عُرضت علينا المشاركة في المهرجان بتصميمٍ خاص، حتى رحبنا بالفكرة، ولم نتردد في تنفيذها، خصوصاً أن المهرجان في حتا مسقط رأسنا وحاضنتنا الأم، فضلاً عن أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي متمثلاً في قيادته كان من أوائل الداعمين لانطلاق مشروعنا المتمثل في علامة (أمونغ ذا يونغ)».

وحول التصميم الخاص بـ«شتانا في حتا»، ذكرت شيخة: «يعد تصميم المهرجان الذي قمنا بتنفيذه استثناءً في الخط الذي عُرفت به علامتنا التجارية، والمتمثل في تصميم ملابس الأطفال، حيث أخذ التصميم شكل (سويت شيرت) أو ما يُعرف بـ(الـهودي)، حتى يتلاءم وأعمار المتطوعين في المهرجان وأجواء حتا الشتوية، وحمل التصميم على خلفيته رسمة لجبال حتا التي تتميز بها. ولله الحمد نال التصميم الإعجاب وحصدنا إشادات كبيرة».

وحول بداية العلامة التجارية الحديثة لـ«الشقيقتين الوالي»، ذكرت شيخة أن العلامة انطلقت في عام 2020، بعد تفكير حثيث في ضرورة توفير علامة محلية تعتمد على المكونات الطبيعية للأطفال، واستثمرت برفقة شقيقتي ريم زيارتنا لدول مختلفة في تنفيذ المشروع، من خلال التعرف إلى العلامات المتخصصة، وما تقدمه من تصاميم والمواد المستخدمة حتى ندرك النواقص ونتعرف إلى المميزات».

وأضافت: «لعل أبرز ما يُميز علامتنا التجارية أن مكوناتها طبيعية من القطن، ونقوم بتصميم القطع المستخدمة فيها بأنفسنا، ونقوم بصباغتها بمواد مناسبة للأطفال».

وخلال فترةٍ وجيزة نجحت الشقيقتان الوالي في الترويج لعلامتهما التجارية، من خلال تعاون قامتا به مع أكاديمية شرطة دبي، ومشروع محلي خاص بالوجبات السريعة «سولت»، وتطمح الشقيقتان في تعزيز علامتهما التجارية لتتعدى النطاق المحلي عبر عرض تصاميمهما في المحال المعروفة.

وأرجعت الشقيقتان فضل نجاحهما إلى «الدعم اللامحدود الذي حظيتا به منذ بداية تفكيرهما بالمشروع حتى رأى النور، من جميع أفراد الأسرة والأقارب فضلاً عن الأصدقاء».

. شيخة وريم الوالي: نشأنا وكبرنا في حتا، وواجبٌ علينا مشاركتها مهرجانها وأفراحها.

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