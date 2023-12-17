مشعل الأحمد الجابر الصباح.. أميراً للكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، ولي العهد صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت.

وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في قصر بيان، برئاسة سموّ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس. وعند انتهاء الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى أحمد الكندري: «بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره، مؤمنة بأمر الله تعالى، ينعى مجلس الوزراء إلى أسرة الصباح الكرام، والشعب الكويتي الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، والدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، رحمه الله، بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات، سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرّسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية».

وعملاً بأحكام الدستور في شأن أحكام توارث الإمارة، نادى مجلس الوزراء بولي عهده صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت.

وأعلنت الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام، تنتهي مساء الثلاثاء 19 ديسمبر.