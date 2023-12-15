محمد بن راشد يهنئ البحرين بالعيد الوطني الـ 52

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني الـ52 وتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في المملكة.

ودوّن سموه عبر منصة "إكس": نبارك لإخوتنا في مملكة البحرين قيادة وشعباً عيدهم الوطني ال52 وذكرى تسلم أخي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة …

وأضاف: علاقتنا مع البحرين أخوية ومستقرة .. راسخة ومتطورة .. رسمية وشعبية وحقيقية .. أدام الله عليهم الأمن والأمان .. والاستقرار والازدهار .. وأدام بين شعبينا المحبة والأخوة ..