وحدة دبي للإبداع تطور هوية مرئية جديدة لفريج المرر وتقدم إضافات إبداعية له

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بدعم المبدعين، وتبني أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بمختلف مناطق دبي، وبالتعاون بين بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووحدة دبي للإبداع، تم تنفيذ مجموعة من التصاميم والإضافات الإبداعية المستوحاة من التراث الإماراتي لتطوير منطقة فريج المرر بدبي.

وتجمع وحدة دبي للإبداع تحت مظلتها عدداً من المبدعين الذين يعملون على تقديم حلول إبداعية، وتصاميم، ومشاريع، وحملات، ومدخلات إبداعية لمجموعة من المناطق في دبي، لتعزيز مكانتها الاستراتيجية، ودعم الفرص المتاحة فيها، وزيادة تنافسيتها عالمياً.

وتقدم الإضافات الإبداعية لمنطقة فريج المرر، تجربة مميزة لرواد المنطقة، تحتفي بما فيها من ثقافة، وذكريات، ومشاريع مرتبطة بالخياطة والتطريز منذ عشرات السنوات. وتعتبر هذه الإضافات التي تستلهم جمالياتها من مفردات التراث الإماراتي الغني، البداية لعدد من المشاريع الإبداعية التي تسعى إلى تطوير مناطق دبي من خلال أعمال فنية وإبداعية تعزز ملامح الجمال في الإمارة، وتعكس روح دبي، وثقافتها، ورسالتها العالمية، وتسرد قصتها، وتبرز احتضانها لثقافات العالم.

تجارب استثنائية

ونفذ عدد من المبدعين أفكاراً وتصاميم لتطوير فريج المرر، تحمل تجارب إبداعية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي للإمارة، حيث ترسم مشاريع المبدعين، هوية بصرية جديدة لفريج المرر تحمل إضافات إبداعية تلهم العالم بتجربة دبي التي تمزج بين أصالة الماضي وجمال الحاضر، وتروي قصة دبي الملهمة للعالم.

وتشمل الإضافات الإبداعية مساحات مخصصة لرواد الأعمال، للعمل على مشاريع تجارية مرتبطة بالأزياء الإماراتية في المنطقة. كما توفر الأفكار مساحات مخصصة للفعاليات المرتبطة بالأزياء الإماراتية، لاسيما المخور الذي اشتهر بوجود تطريزات التلي الذهبي والزري الفضي وغيرها من النقوش والزخارف التي تشهد على أصالة وعراقة التراث الإماراتي، حيث ستساعد هذه المساحات الشباب الراغبين في الدخول إلى صناعة الأزياء التقليدية على بدء مشروعاتهم والانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال.

إثراء المشهد الجمالي

وتسعى وحدة دبي للإبداع إلى تقديم إضافات إبداعية تعزز من جمالية مختلف المناطق في دبي، وتعكس هوية الإمارة وروحها من خلال مختلف أعمالها.

وتحافظ منطقة فريج المرر على طابعها التقليدي، وتراثها المعماري رغم التطور الهائل والمباني والمجمعات الشامخة التي تتميز بها دبي.

نمط معماري فريد

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تترجم خطة تنفيذ الإضافات الإبداعية لعدد من مناطق دبي، رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مشاريع تعزز مكانة دبي كواحدة من أسرع المدن نمواً، وجذباً للمستثمرين، والمبدعين، والزوار".

وأشار سعادته إلى أن منطقة فريج المرر تعتبر إحدى المناطق الجاذبة للمهتمين بالأزياء الإماراتية من حول العالم، مؤكداً سعادته حرص بلدية دبي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع، وتمكين المبدعين من المساهمة في تطوير مختلف مناطق دبي، لضمان منح جميع السكان والزوار تجربة مثالية في المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم.

وأشار سعادته إلى أن بلدية دبي ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات التي تدعم تحويل الأفكار التي يقدمها المبدعون إلى واقع ملموس، وبما يدعم عمليات التطوير العمراني المستدام التي تشهدها دبي ويرسخ المشهد الجمالي للمدينة.

حلول إبداعية

من جانبه قال سعادة سعيد النظري، رئيس وحدة دبي للإبداع: "تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نعمل على توظيف الأفكار الإبداعية في تعزيز الصناعات الإبداعية، والسياحية، والترفيهية المرتبطة ببعض المناطق في دبي، وتوفير الفرص لمشاركة المبدعين، ورواد الأعمال، في تقديم إسهامات ومشاريع تحولية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دبي".

وأضاف سعادته: "تعد الإضافات الإبداعية لمنطقة فريج المرر انطلاقة لمجموعة من المشاريع الإبداعية التي يعمل عليها المبدعون من أعضاء وحدة دبي للإبداع خلال الفترة المقبلة لتطوير تجارب مميزة في عدد من مناطق دبي، لتضيف قصصاً حية وملهمة تستقطب الزوار الراغبين في التعرف إلى ثقافتنا المحلية".

خدمات نوعية

وأكد حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن العمل على متابعة دعم وتنفيذ الإضافات الإبداعية لمنطقة فريج المرر يتماشى مع توجهات الهيئة في تقديم خدمات نوعية تعزز من تجربة الزوار، وتحقيق الغايات الاستراتيجية للخطة الحضرية لإمارة دبي 2040، والمتمثلة في تعزيز رفاهية وجودة الحياة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار الشحي إلى أن فرق العمل في الهيئة ساهمت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحويل مجموعة من الأفكار، إلى واقع ملموس يعكس عناصر الطريق بشكل إبداعي في منطقة فريج المرر، وهو ما يترجم توجهات إمارة دبي في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، محورها رفاهية الإنسان وتلبية متطلبات سكان الإمارة، وبالتالي جعل دبي في صدارة المدن الأفضل للحياة على مستوى العالم.

جماليات التطريز

من جهتها قالت هند دميثان القمزي، عضو وحدة دبي للإبداع: "تجسد الأفكار الإبداعية التي قدمها المبدعون جماليات البيئة المحلية الإماراتية، وتعكس روعة المخزون الثقافي والحضاري لدولتنا، وتحمل بين تفاصيلها ملامح المجتمع المحلي، حيث تستلهم الأعمال الإبداعية المنفذة جماليات التطريز التي يتميز بها المخوّر والثوب الإماراتي، إذ يشتهر فريج المرر بكثرة محال خياطة المخور الإماراتي الشهير".

وأضافت: "تتميز الأفكار الإبداعية المقدمة لتطوير فريج المرر بثرائها بزخارف ورموز وأشكال تعكس الثقافة الإماراتية وتستلهم مفردات بيئتنا المحلية، وتحمل سمات فنية وجمالية مميزة، حيث تعتمد على إبراز عناصر طبيعية، وأخرى تراثية، أو عناصر هندسية، مستوحاة من تموجات السهول والكثبان الرملية، وتعكس الكثير من عناصر البيئة الأخرى، التي تحتل مكانة خاصة لدى الإماراتيين وهي كلها رسومات تدخل في زخرفة المخور الإماراتي".

لغة الإبداع

من جهتها، أكدت شيخة بن ظاهر، عضو وحدة دبي للإبداع، الحرص على تصميم هوية مرئية تناسب كل منطقة ومستوحاة من البيئة المحيطة، مشيرة إلى أن فريج المرر يشتهر بصناعة المخور، وهو ما استلزم العمل على أن تكون الإضافات الإبداعية مستلهمة من الأزياء الإماراتية، لتضيف على جمالية المنطقة، وتجعلها وجهة للزوار من جميع أنحاء العالم لاقتناء الثوب الإماراتي.

وقالت بن ظاهر: "نسعى إلى الاستعانة بالإبداع الذي يعتبر لغة عالمية تتخطى الزمان والمكان لتصل إلى كافة الشرائح المجتمعية، إيماناً منا بأهمية الإبداع كقيمة إنسانية، قادرة على تعزيز المشهد الثقافي والسياحي والاقتصادي لمدينة دبي".

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كان قد التقى عدداً من المبدعين أصحاب الأفكار الخلاقة في تطوير مناطق دبي من خلال أعمال فنية وإبداعية تعزز ملامح الجمال في الإمارة، واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح حول مشاريع المبدعين التي تعكس حداثة وأصالة إمارة دبي، وتسرد قصة الإمارة في الماضي، والحاضر، ورؤيتها في المستقبل.