80 مخيماً شتوياً في محمية الغيل بمدينة كلباء

قالت بلدية كلباء إن التسجيل في المخيمات الشتوية في محمية الغيل شهد إقبالاً واسعاً من الأسر، مضيفة أن الموقع يضم 80 مخيماً شتوياً.

وأكدت أنها سهّلت إجراءات الحصول على تراخيص المخيمات الشتوية المؤقتة، لافتة إلى إمكانية التسجيل إلكترونياً عبر قنواتها في منصة «إكس» و«فيس بوك» و«إنستغرام».

وأفادت بأنها عززت حضور المفتشين لمراقبة انضباط المخيّمين والتزامهم بالاشتراطات المحددة، ورصد ما قد يصدر عنهم من مخالفات، بهدف تنظيم أنشطة التخييم، خصوصاً أنها ستستمر حتى مارس المقبل. وتحدد بلدية كلباء شروطاً إلزامية للتخييم في المناطق البرية حفاظاً على البيئة، وخصوصية العائلات المخيّمة، ولا تتوانى عن إزالة المخيم خلال 48 ساعة، في حال مخالفة السلوكيات والآداب والنظام العام.

وأكدت تخصيص «خط ساخن» للاستجابة لأي ملاحظة أو بلاغ عبر الرقم 80052522.

ويتمثّل أبرز الاشتراطات في الالتزام بخفض الأصوات، وعدم استخدام الموسيقى الصاخبة، والمحافظة على النظافة العامة، وإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لها، إضافة إلى استخدام الأدوات المخصصة لعملية الشواء والطبخ وعدم التخلص منها بشكل عشوائي.

وشددت البلدية على عدم استخدام الدراجات النارية، سواء داخل المخيمات أو خارجها، حفاظاً على البيئة والسلامة العامة، لعدم توافر مسارات خاصة للدراجات في المخيمات، كما شددت على ضرورة الالتزام بمطابقة التوصيلات الكهربائية لإجراءات الأمن والسلامة، مع السماح لفرق التفتيش البلدي بالقيام بمهام وإجراءات الفحص الدوري للمخيم، والامتثال لتعليماتها. ودعت إلى استخدام دورات المياه ذاتية التخزين للصرف الصحي، والتخلص منها بواسطة صهاريج البلدية، مع عدم التخلص من مخلفات الصرف الصحي في الأرض.

وطالبت البلدية الحاصلين على تصاريح تخييم، بالالتزام بإبراز التصريح ورقم المخيم على الواجهة الأمامية للخيم، واستخدام المخيم بشكل شخصي، وعدم تأجيره أو البناء فيه.