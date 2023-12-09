شراكة جديدة في دبي لتحويل النفايات إلى سماد وطاقة

وقّعت بلدية دبي ومجموعة «دلسكو» الرائدة في حلول البيئة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة.

وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين، في مجال إدارة النفايات بشكل فعال، بما في ذلك جمعها ونقلها وتحويل 90% منها عن مسار الطمر، حيث يتم تجميع 30 طناً من النفايات يومياً من موقع مؤتمر (COP28)، %35 منها قابلة لإعادة التدوير، و55% منها يتم تحويلها إلى طاقة.

كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات، والتحوّل نحو اقتصاد دائري، لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة بلدية دبي ومجموعة دلسكو في مؤتمر الأطراف (كوب 28) المناخي الأكبر من نوعه عالمياً، الذي تستضيفه دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري، حيث تهدف المدينة إلى عرض التزامها بممارسات إدارة النفايات المستدامة.

ويجسد توقيع الاتفاقية، التزام الطرفين بإنشاء تحالف استراتيجي قوي، وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة، من خلال دمج جهودهما المؤسسية، وتعزيز شراكة تعاونية تتوافق مع أهدافهما وخططهما الاستراتيجية.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة، أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الريادة في المجال البيئي وفي تنفيذ استراتيجيتنا في مجال النفايات.

وقال: «إن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، تدعم بناء اقتصاد مستدام يعكس رؤية دولة الإمارات، حيث تجمع بين قوى وموارد الحكومة، وروح الابتكار والفاعلية لدى القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الوطنية بطريقة فعالة. وهذه الشراكة ليست مجرد تعاون، بل هي استثمار استراتيجي يدفع تمويل وتنفيذ مشروعات ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة. وتعزز الشراكة المرونة والتناغم اللذين يحتاجهما اقتصادنا لتعزيز النجاح، وهي ركيزة أساسية لتحقيق استدامة مستقبل عنوانه الابتكار والتقدّم».

وأضاف أن «التعاون مع شركة دلسكو خطوة استراتيجية لبلدية دبي تجسد سعينا الحثيث إلى جعل دبي أكثر استدامة على كل الصعد. وتحويل النفايات إلى مصدر حيوي للطاقة من شأنه تعزيز المجال البيئي، بما ضمن مجال الاستدامة والإسهام بشكل جوهري في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومعاً نعمل نحو مستقبل حيوي مستدام».

وتتضمن مذكرة التفاهم توجّه البلدية ومجموعة «دلسكو» إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية لجمع وتحويل النفايات بشكل فعال، حيث ستلتزم «دلسكو» بمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي، لدعم أصحاب المزارع في الدولة، من خلال توزيع الأسمدة ومحسّنات التربة، لتنمية الموارد الطبيعية والزراعية، إضافة إلى استخدام السماد للمسطحات الخضراء في الإمارة، وتوفير حاويات مخصصة لفصل النفايات القابلة لإعادة التدوير، مثل البلاستيك والأوراق وغيرهما، وتوريدها إلى منشآت متخصصة لإعادة تدويرها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو، ديفيد ستوكتون، أن الشراكة الاستراتيجية مع بلدية دبي، تمثّل إنجازاً نوعياً يأتي في إطار التزامنا الدائم بدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، والحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال: «سنتولى إدارة النفايات بمراحلها كافة، عبر مرافق لوجستية مستدامة ومخصصة، من خلال العديد من منشآت المعالجة، فضلاً عن الاستفادة من مرافق البلدية الخاصة بتحويل النفايات إلى طاقة، وإنتاج السماد العضوي من المخلفات، بهدف تعزيز جهود تحويل النفايات بعيداً عن المكبات».

‏ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سلسلة المبادرات التي تُنجزها البلدية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، كشريك استراتيجي للمسار في المؤتمر، الذي وجّه الدعوة إلى أكثر من 1000 بلدية ومدينة لحضوره، حيث تعرض أمام جمهوره العالمي، النموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات كمثال يحتذى، لتخطيط وتصميم وبناء مجتمعات المستقبل الحضرية المستدامة.

داوود الهاجري:

• الشراكة استثمار استراتيجي يدفع تمويل وتنفيذ مشروعات ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة.

• التعاون يهدف إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات، والتحوّل نحو اقتصاد دائري، لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.