"طرق دبي" تمنح مواليد دبي مقاعد سيارة للأطفال خلال احتفالات عيد الاتحاد 52

أهدت هيئة الطرق والمواصلات المواليد في مستشفيات دبي، مقاعد السيارة للأطفال خلال احتفالات عيد الاتحاد 52 لدولة الامارات، وذلك ضمن مبادرات السلامة المرورية السنوية التي نظمتها الهيئة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي ومنظمة اليونيسف، وبدعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) Emirates General Petroleum (Emarat) ، وإطارات كونتيننتال.

وأكد مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، بدر الصيري، على أهمية الإسهامات التوعوية والمجتمعية لمؤسسة المرور والطرق في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة تستثمر المناسبات السنوية والفصلية لتقديم وتوجيه رسائل توعوية للفئات العمرية والمجتمعية المختلفة، ضمن مسؤولياتها والتزاماتها بتثقيف أفراد المجتمع والحد من الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية.

وقال الصيري: "ابتكرت الهيئة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص مبادرة توعوية للاحتفال بعيد الاتحاد وتخدم في الوقت نفسه أهداف السلامة المرورية من خلال تشجيع الآباء والأمهات على استخدام مقعد الطفل في المركبة. موضحاً أن مبادرة "هدية طفلي في عيد الاتحاد" السنوية انطلقت قبل 4 أعوام بتوزيع 200 مقعد للطفل في المركبة على 17 مستشفى، وارتفعت أعداد مقعد الطفل في هذا العام إلى 450 مقعد تم توزيعها على 29 مستشفى في دبي".

وأكد أن فكرة المبادرة تعتمد على أن كل طفل مولود خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد (من 1 إلى 5 ديسمبر) يستحق هدية مناسبة وهي مقعد الطفل في المركبة، كما يتم التنسيق مع هيئة الصحة في دبي والمستشفيات التي تحتوي على أقسام ولادة منذ وقت مبكر لحصر وتحديد الأعداد المتوقعة من المواليد في كل مستشفى ويتم توزيع المقاعد بحسب تلك الأعداد.

وأشار الصيري إلى أن الهيئة لديها خطط توعوية واضحة تجاه كل الفئات المستهدفة في دبي، وتقوم فرق التوعية بدورها تجاه أفراد المجتمع ابتداء من المواليد مرورا بالأطفال والطلاب وحتى البالغين من السائقين ومستخدمي الطريق.

ومن جانبه، رحّب مدير حماية الطفل في مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية، ساجي توماس، بمبادرة هدية طفلي في عيد الاتحاد مؤكدًا على أهمية الجهود المتواصلة لرفع وعي المجتمع حول السلامة المرورية، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام مقعد الطفل في المركبة. كما شكر توماس هيئة الطرق والمواصلات على التركيز المتواصل على حماية وسلامة الأطفال مجددا التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دبي وجميع الشركاء في نشر ثقافة حقوق الطفل ودور المجتمع في حماية الطفل ونمائه في بيئة آمنة.