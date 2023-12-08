مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، الذي يترأسه وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات كلاً من مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، الدكتورة مها تيسير بركات، نائباً للرئيس، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، الدكتور عيسى عبدالفتاح كاظم، ومدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، بدر سليم العلماء، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، الدكتور عامر أحمد شريف، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث القابضة»، الدكتور فرحان ملك، والباحث العلمي ورجل الأعمال البروفيسور كريس إيفانز، إضافة إلى ممثل من فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بندب الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي إلى مؤسسة الإمارات للدواء للقيام بمهام مدير عام المؤسسة.

وتهدف مؤسسة الإمارات للدواء إلى تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة فيه، إضافة إلى تعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة، وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية.