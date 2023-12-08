«حمدان الطبية والتربوية» تدشّن الهوية المؤسسية الجديدة

دشنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، هويتها المؤسسية الجديدة، خلال حفل أقيم في مجلس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في زعبيل.

واستضاف حفل التدشين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، بحضور عدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، إضافة إلى كبار المسؤولين من مختلف الجهات في الدولة، وجمع من المدعوين والإعلاميين وموظفي المؤسسة.

وقال الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتور خليفة السويدي: «حققت المبادرتان، وهما مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، على مدى 25 عاماً إنجازات كبيرة، وقد ورثت المؤسسة الجديدة رصيداً غنياً من المشروعات والشراكات، وسمعة طيبة ومكانة مرموقة، إثر جهودٍ عظيمة يرجع الفضل فيها في المقام الأول إلى الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ طيب الله ثراه ـ وكذلك التمكين الحكومي وتعاون الشركاء واستجابة المستهدفين، وعلى هذا المنوال سوف تستمر المؤسسة ـ بإذن الله ـ بحُلتّها المؤسسية الجديدة، وبانسجام تام مع التوجه الحكومي، في توفير أفضل سبل الدعم والمساندة مع شركائها، في توفير أفضل الخدمات والحلول لقطاعي الطب والتعليم وصولاً إلى الغايات السامية التي أُنشئت من أجلها».

وأكّد أن «الهوية الجديدة بما فيها من شعارٍ ومنظومةٍ استراتيجية تعبر عن أهداف وطموحات المرحلة القادمة، التي نأمل أن تمضي المؤسسة بجدارتها ومكانتها إلى تحقيقها في ظل قيادة الشيخ راشد بن حمدان ومجلس أمنائها».