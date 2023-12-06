«الاتحادي للمعلومات الجغرافية» يطلق الخريطة العامة للدولة

أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن إطلاق الخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية، باعتباره المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية وإصدار الخرائط الرسمية، وذلك ضمن سلسلة من الخرائط الرسمية التي يعمل المركز على إصدارها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

ويهدف المركز من خلال هذه المبادرة إلى توحيد مصدر المعلومات الجغرافية الأساسية للدولة، وتمكين مختلف الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الخرائط الرسمية الموثوقة.

ويؤكد المركز أهمية قيام مختلف الجهات المعنية وأفراد المجتمع باستخدام الخريطة العامة للدولة في كل المحافل والمؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية والمنصات الرقمية والأبحاث والمشروعات ذات الصلة.

وتوضح الخريطة العامة للدولة الحدود الرسمية المعتمدة، وشبكات الطرق الرئيسة، والمسطحات الزراعية، والعديد من البيانات الأساسية الأخرى، إضافة إلى الأسماء الجغرافية التي تعتبر جزءاً مهماً من تراث الدولة التاريخي والجغرافي، ورافداً للهوية الوطنية.

ويمكن للجهات الحكومية في الدولة الحصول على نسخة ورقية للخريطة العامة من خلال زيارة المقر الرئيس للمركز في أبوظبي، أو التواصل عبر قنواته الرسمية، أو الاطلاع عليها من خلال موقعه الرسمي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية للمركز، التي تهدف إلى رفع مؤشر جاهزية الدولة في قطاع المعلومات الجغرافية المكانية على مستوى العالم.