فرنسا: لحظة حاسمة

دعـت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى اعتبار النسخة الحالية لقمة المناخ «كوب 28»، اللحظة الحاسمة للتعاون الدولي بشكل جماعي على بقاء درجة الحرارة تحت 1.5 درجة مئوية، حتى لا نصل إلى مأزق عالمي، داعية إلى استكمال الجهود والمبادرات الدولية «حيث لايزال هناك وقت للعمل».

وأكدت كولونا، السعي للمضي قدماً لما تم إنجازه بداية من اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس 2015، وصولاً إلى النسخة الحالية في الإمارات، مشددة على ضرورة التخلص من الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضاً الطاقة النووية.

وعبّرت عن أملها في زيادة الجهود الدولية، بهدف الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية.