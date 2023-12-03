كنوز إماراتية خضراء.. تحت الضوء

نجحت دولة الإمارات في حجز مكان لها على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً، لما توفره من مقاصد لافتة، وأفكار إبداعية تجذب الزوار إلى كنوز تحفل بها الدولة، لاسيما كنوز الطبيعة.

وتولي الإمارات السياحة الزراعية أهمية كبيرة، إذ يعمل هذا النوع من السياحة على إبراز كنوز المزارع المحلية، وما تتمتع به الدولة من مساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، ومزارع خاصة تضم أشكالاً مختلفة ومتنوعة من النباتات والأنواع الحيوانية التي تعمل على تعزيز الاستدامة وحماية الحياة الفطرية.

وضمن دورها في إبراز المواقع السياحية والترويج للسياحة ضمن القطاعات البيئية في الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة محور السياحة الزراعية ضمن المشروع الوطني للسياحة البيئية الذي أطلقته الوزارة في عام 2019 تحت شعار «كنوز الطبيعة في الإمارات».

ويتميز مشروع السياحة الزراعية بأنه يسلّط الضوء على إبداعات أصحاب المزارع المحلية للاستفادة منها، والوقوف على الممارسات والخبرات التي يتبعونها، والاطلاع على أنماط الزراعة التقليدية والحديثة، والتعرف إلى التقنيات المستخدمة فيها، إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوافرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، مع إتاحة الفرصة أمام الزائرين لشراء ما يحتاجونه من منتجات نباتية وحيوانية من المصدر مباشرة، بكلفة معقولة وجودة عالية.

ويروج محور «سياحتنا الخضراء» ضمن حملة استدامة وطنية لأبرز الوجهات السياحية المستدامة في دولة الإمارات، إذ تهدف الحملة التي أطلقت أخيراً - تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات حتى 12 الجاري في مدينة إكسبو دبي - إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة، وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وتهدف السياحة الزراعية إلى رفد المشروع الوطني للسياحة البيئية بعناصر ومقومات جديدة لتعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة البيئية العالمية، ورسم خريطة واضحة لأهم المعالم البيئية والزراعية في الدولة، بما يسهّل مهمة حمايتها والحفاظ عليها عبر منظومة تشريعية وقانونية متكاملة، ومبادرات وبرامج تعمل على دعمها وتطويرها وضمان استدامتها.

كما يهدف هذا النوع من السياحة إلى ربط الجمهور مع الطبيعة، ورفع الوعي بالممارسات الزراعية في الدولة وجودة الغذاء، وتشجيع المزارعين على تطوير وتوسعة نشاطهم عبر خلق دخل مالي إضافي، إضافة إلى تحفيز الجمهور على تبني سلوكيات الزراعة المجتمعية.

وتسعى وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال هذا المشروع إلى إعادة زراعة بعض النباتات، وإحياء الممارسات المستدامة التي كانت تستخدم في الماضي، كما تستهدف تعزيز أنواع هذا المفهوم السياحي البيئي، ومنها السياحة الزراعية المباشرة للتسوق، والسياحة الزراعية للخبرة والتعليم، والسياحة الزراعية للأنشطة والترفيه.

وضمن المرحلة الأولى من محور السياحة الزراعية، اختير عدد من المزارع التي توفر تجربة سياحية فريدة من نوعها في الدولة، ويصل عددها إلى 23 مزرعة من أجل تثقيف الزوار، والإسهام في زيادة الطلب على المنتجات والمحاصيل المزروعة محلياً.

• مشروع السياحة الزراعية يبرز إبداعات أصحاب المزارع المحلية للاستفادة منها.

• المزارع الخاصة تضم أشكالاً مختلفة ومتنوعة من النباتات والأنواع الحيوانية.

«غِراس»

تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم زراعة النباتات المحلية، بمبادرات اجتماعية فاعلة، إذ أطلقت في 2019 مبادرة

«غِراس» التي تتمثل في موقع إلكتروني مصغر، يتضمن معلومات مفصلة عن النباتات المحلية المستهدف زراعتها وتنميتها، ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للبيئة، وتشكل خطوة داعمة لتوفير جميع المعلومات التي يحتاجها الجمهور حول هذه النباتات، وكيفية الحصول على بذورها وشتلاتها وخطوات زراعتها.

ويوفر «غراس» قاعدة بيانات معرفية باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتضمن الموقع الإلكتروني للوزارة معلومات مفصلة وصوراً للنباتات المحلية تضم أسماءها العلمية والمحلية المتداولة، والوصف النباتي لها، والذي يشمل أطوالها وشكلها وألوانها، ومواسم زراعتها وازدهارها، إضافة إلى أماكن ومشاتل توزيع وبيع بذورها وشتلاتها على مستوى الدولة، والبالغ عددها 54 مشتلاً بتفاصيل التواصل معها، كما تضم قائمة النباتات المحلية التي تشملها المبادرة 72 نوعاً.