حاكم عجمان: ما ورثناه من الآباء المؤسسين إرث حضاري فريد

قال صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس حاكم عجمان، إن «عيد الاتحاد يحلّ علينا ونحن نستذكر لحظات تاريخية فارقة، سطّر حروفها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون رحمهم الله، الذين وحّدوا الكلمة والإرادة وعقدوا العزم على إنشاء كيان اتحادي، يحتضن وطناً واحداً وشعباً ملتفاً حول قادته».

وأكد سموه، في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 أن «ما أورثنا إياه الشيخ زايد والآباء المؤسسون وما تحقق من مكتسبات وطنية، في ظل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، هو إرث حضاري فريد يتمثل في دولة تقف أمام العالم في المصاف الأولى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وإنسانياً، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله، ثم حكمة ونفاذ بصيرة أولئك القادة الذين بنوا دولة حضارية قائمة على الوحدة والتآلف والتلاحم والتعاضد».