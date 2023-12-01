الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تُصمم ختماً خاصاً لمؤتمر المناخ "كوب 28"

بادرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتصميم ختمٍ خاص لمؤتمر المناخ العالمي "كوب 28حرصاً منها على مواكبة الأحداث الدولية، وتزامناً مع استضافة الإمارات للمؤتمر الذي يهدف إلى مناقشة التغير المناخي واتخاذ إجراءات للحدّ من آثاره السلبية.

ويحتوي التصميم على شعار كوب 28 ورمز دبي ورموز مناخية مُتعددة، لغايات استخدامه في ختمٍ يُزيّن جوازات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، كذكرى تؤرّخ دخولهم دبي ومشاركتهم وسعيهم للمساهمة في حماية البيئة والتغير المناخي، ،كما يأتي كذلك لتجسيد مستهدفات عام الاستدامة والمساهمة في إحداث تغييرٍ إيجابي من خلال تعزيز الوعي وتشجيع الابتكارات البيئية.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام إقامة دبي بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث تعمل الإدارة العامة على تعزيز الوعي المجتمعي على المستويين المحلي والعالمي، من خلال مبادرات مُماثلة للختم، تستهدف عبرها المسافرين عبر منافذها البرية والجوية، وتوظف في ذلك مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية، إلى جانب الاحتفالات الوطنية الإقليمية والعالمية.

هذا وتُعتبر استضافة مُؤتمر المناخ العالمي كوب 28 فرصةً لترسيخ دور دبي في محاربة التغير المناخي ، وتعزيز الوعي البيئي في استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع ارتفاع حجم التحديات ، وازدياد درجة الاهتمام بالتغير المناخي من الحكومات والمؤسسات لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلة وفعّالة.

يُشار إلى أنَّ استضافة دبي لمؤتمر المناخ العالمي كوب 28، يأتي في عام الاستدامة 2023 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تحت شعار "اليوم للغد".