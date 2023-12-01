الصين تدعم جهود الإمارات في مكافحة تغير المناخ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن بلاده تدعم جهود دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ، وتقدّر دورها وإسهاماتها في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف وانغ خلال مؤتمر صحافي، أن الصين تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، بوفد رفيع المستوى برئاسة دينغ شيو شيانغ، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونائب رئيس مجلس الدولة.

وأعرب وانغ عن أمله أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وحماية البيئة العالمية.

وفي سياق متصل، أشاد وانغ بإنجازات محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.