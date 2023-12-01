رئيس الدولة يلتقي رؤساء وفود مشاركة في «COP28»

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاً على حدة، رئيس جمهورية باراغواي، سانتياغو بينيا، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور أبي أحمد، والممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية، دينغ شيو شيانغ، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الذي بدأت أعماله أمس في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموّه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرّقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة، للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي، بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.

حضر اللقاءات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة، والوفود المرافقة لضيوف الدولة، التي تضم وزراء وكبار المسؤولين.

وقام صاحب السموّ رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، الدكتور أبي أحمد، بزيارة إلى جناح إثيوبيا المشارك في مؤتمر «كوب 28»، الذي يعرض تجاربها في ما يتعلق بتنفيذ مبادرة الإرث الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة، وغيرها من مبادرات الاستدامة.

من جانب آخر، استقبل صاحب السموّ رئيس الدولة، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) في مقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبي.

وقد بحث سموّه مع كل من السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، ورئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

كما استعرضت اللقاءات القضايا والفعاليات والمبادرات المطروحة خلال مؤتمر «كوب 28»، وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي فاعل لمواجهة خطر التغيّر المناخي وتداعياته، وما يوفره من فرصة كبيرة للعالم لتعديل مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.

حضر اللقاءات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، علي محمد حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي.