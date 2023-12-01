رئيس الدولة وملك بريطانيا يشهدان انطلاق «منتدى الأعمال الخيرية والمناخ»

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، انطلاق «منتدى الأعمال الخيرية والمناخ»، الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

ويشارك في المنتدى أكثر من 1000 من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري، إلى جانب صُنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة، فيما يستضيف المنتدى رئاسة «كوب 28» ومبادرة الأسواق المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات، للعمل معاً والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة، بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل (COP28)، للإسهام في تطوير آليات التمويل المناخي وتحسين سُبل العيش مع ضمان احتواء الجميع.. وتعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفاعلة خلال (COP28).

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التقى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي بدأ أمس في الإمارات.

ورحّب سموّه، خلال اللقاء الذي جرى في مدينة إكسبو دبي، بزيارة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات، ومشاركته في أعمال «COP28».. مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة، وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيّرات المناخية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية «COP28» في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي، وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغيّر المناخي، بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

ويلقي الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي، التي تعقد اليوم، ضمن برنامج أعمال الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف «COP28».