حاكم أم القيوين والشيوخ يشهدون مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مراسم ذكرى يوم الشهيد التي جرت أمس، في واحة الكرامة في أبوظبي، تخليداً ووفاء لشهداء الوطن الأبرار في مختلف الميادين.

كما حضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وبدأت مراسم يوم الشهيد بوصول صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، إلى واحة الكرامة، ثم توجّه سموه إلى نصب الشهيد ووضع عليه إكليلاً من الزهور، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة إجلالاً لأرواح الشهداء وإكباراً لتضحياتهم من أجل الوطن، وبطولاتهم في ميادين العز والكرامة.

وبهذه المناسبة كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم، حيث سلّم سموه وسام الشهيد إلى أسر الشهداء.

وتأتي هذه المبادرة عرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الذين قدّموا أرواحهم في سبيل أمن الوطن، حتى تظل رايته خفّاقة، وتقديراً للمواقف الوطنية الأصيلة التي أبدتها أسرهم، مسطّرة أروع قصص الوفاء والولاء للوطن.

وتوجّه سموه إلى المنصة الرئيسة، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأضاءت تسعة أضواء تخليداً لذكرى الشهداء الأبطال الذين استُشهدوا خلال تأديتهم مهامهم الوطنية. كما حلّقت طائرات القوات الجوية والدفاع الجوي فوق سماء الواحة، مشكّلة لوحة الجندي المفقود اعتزازاً وتخليداً لتضحيات جنودنا البواسل، الذين وهبوا أرواحهم ليبقى علم الدولة عزيزاً شامخاً.