سعود بن صقر: يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن فخرنا بتضحيات شهداء الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين أوفوا وأخلصوا الواجب للوطن والقيادة والشعب.

وقال سموه: «نحتفي بشهداء الإمارات وذكراهم الخالدة في تاريخ الوطن، وفي وجدان شعب الإمارات.. فهم من صانوا الوطن، وأوفوا العهد، وأخلصوا الواجب لوطنهم وقيادتهم وشعبهم، فكانت ميادين العز والشرف شاهدة على تضحياتهم، وساحات الكرامة سطرت بطولاتهم، فهم الذين ارتقوا إلى شموخ العز ورووا بدمائهم الزكية تراب الوطن، وقدموا أرواحهم الغالية فداءً ودفاعاً عن دينهم ووطنهم وحفاظاً لمكتسبات وطنهم وأمنه واستقراره».

وأضاف سموه قائلاً: «في يوم الشهيد نعبر عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات شهداء الإمارات الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الوطن، فهم القدوة والمثل الأعلى، ومن تضحياتهم نستمد أسمى معاني الإخلاص والوفاء في خدمته.. ستظل ذكراهم وتضحياتهم نبراساً يضيء لنا دروب المجد، وستبقى سيرتهم الطيبة دروساً نستلهم منها قيم الانتماء والكرامة والفداء من أجل الوطن ورفعته».

وتابع سموه: «لأن الأمم تنهض على أكتاف أبنائها الأوفياء، وتعلو بتضحيات شهدائها الأبرار، فقد قامت دولة الإمارات بعزيمة أبنائها من قواتنا المسلحة حماة الوطن ودرعه الحصين وعنوان وحدته وقوته، الذين نذروا حياتهم من أجل حماية الوطن لتبقى رايته عالية خفاقة بين الأمم، ولتظل الإمارات دولة الخير والإنسانية، ومنارة للسلام والاستقرار والتقدم».

كما قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «نجدد العهد بأننا سنبقى أوفياء لدماء وتضحيات شهداء دولتنا، وكذلك لتضحيات أم الشهيد التي قدمت أغلى ما تملك دروعاً تحمي الوطن، وتصون مكتسباته، فكانت النموذج المشرف والملحمة الوطنية الملهمة للأجيال الحالية والقادمة في حب الوطن».