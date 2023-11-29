حمدان بن محمد: الرياض قادرة على إبهار العالم

هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، السعودية بالفوز باستضافة إكسبو 2030.

وقال سموّه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»، عقب إعلان نتائج التصويت: «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية فوزهم باستضافة إكسبو 2030، ونحن واثقون بأن الرياض قادرة على إبهار العالم من خلال هذا الحدث الكبير.. مبروك للسعودية ومبروك لكل العرب».