مكتوم بن محمد: المدن الخليجية تحظى بثقة العالم من جديد

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المدن الخليجية تحظى بثقة العالم من جديد.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، عقب إعلان نتائج التصويت: «نبارك للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030. المدن الخليجية تحظى بثقة العالم من جديد عبر استضافة هذا الحدث العالمي، ونتمنّى للمملكة كل التوفيق في تنظيمه».