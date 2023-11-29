المجلس الأطلسي يعقد منتدى الطاقة العالمي الثامن في «COP28»

ينعقد منتدى الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي يومي الخامس والسابع من ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، ويجمع الحدث طيفاً واسعاً من واضعي السياسات والمديرين التنفيذيين وقادة الفكر.

وسيشارك المجلس الأطلسي في «مركز تحول الطاقة» الموجود في المنطقة الخضراء، لتوعية الجمهور والأطراف المعنية الرئيسين بالمسارات الملموسة لتحقيق مستقبل الحياد المناخي.

ويناقش المنتدى موضوعات رئيسة كأولوية لمعالجة أهداف المناخ وأمن الطاقة، من بينها إزالة الكربون من النفط والغاز والطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والتقنيات الأساسية لإزالة الكربون والآثار الجيوسياسية والاقتصادية لنظام الطاقة المتغير.

وقال مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، لاندون ديرينتس، والرئيس المؤسس لمركز الطاقة العالمي للشؤون الجيوسياسية وقضايا الطاقة الأوروبية، السفير ريتشارد مورنينغستار: «إن وجود رؤية متقاربة لدى قادة قطاع الطاقة والمناخ أمر ضروري لضمان استمرار العالم في التوجه نحو تحقيق هدف الحياد المناخي. وتمثل استضافة منتدى الطاقة العالمي في مؤتمر الأطراف (COP28) فرصة فريدة لمعالجة الآثار الجيوسياسية لتحول قطاع الطاقة على الصعيد العالمي. ويسعدنا انعقاد الحدث الرئيس للمجلس الأطلسي في مؤتمر الأطراف (COP28)، بينما يجتمع العالم في دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف (COP28) عدنان أمين: «إن من الأهمية بمكان الجمع بين قادة القطاعين العام والخاص لتطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة والمؤثرة التي تلبي احتياجاتنا اليوم. وهناك شعور حقيقي بأن العالم مستعد لإحراز تقدم كبير نحو تحقيق انتقال عادل ومنظم في قطاع الطاقة. ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تكون حاسمة في هذا المجال لتحقيق نتائج ترقى إلى مستوى الطموحات التي دعا إليها مؤتمر الأطراف (COP28)».