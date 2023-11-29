مقابلات فورية للباحثين عن عمل في «يوم مفتوح» بعجمان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة «تفاصيل» القابضة، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية في منطقة مصفوت، التابعة لإمارة عجمان، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي تنظيم اليوم المفتوح في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وتسهيل توظيفهم في شركات القطاع الخاص.

وشهد اليوم المفتوح، الذي عقد في مركز سند، حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، حيث طرحت مجموعة «تفاصيل» القابضة عدداً من الشواغر الوظيفية للمواطنين حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.

وتم تعريف الباحثين إلى فرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تتيحها الشركة للمواطنين. وثمنت الدائرة جهود مجموعة «تفاصيل» القابضة، والتزامها بتوفير فرص عمل للمواطنين، ومشاركتها الفعالة في الأيام المفتوحة للتوظيف التي تسهم في دعم أهداف التوطين وتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.