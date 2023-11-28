رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى معالي كريستوفر لاكسن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيوزيلندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كريستوفر لاكسن رئيس وزراء نيوزيلندا.