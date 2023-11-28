شرطة أم القيوين تطلق مبادرة خصم 50% على المخالفات المرورية

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين تزامناً مع عيد الاتحاد الـ 52 مبادرتها المرورية التي تقضي بخصم 50% على جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ الأول من نوفمبر الجاري، باستثناء المخالفات المشددة.



ويبدأ تنفيذ المبادرة المرورية في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى السابع من يناير 2024 .



وأوضحت شرطة أم القيوين أن المخالفات المشددة المستثناة من الخصم، تشمل قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وقيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة ..كما يستثني الخصم المركبات التي تجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء بكل انواعها الثقيلة والخفيفة والدراجات الآلية، وتشمل المخالفات المشددة المستثناة من الخصم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومترا في الساعة، وإحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة "الشاصي" دون ترخيص مروري .