دفعة جديدة من «سفراء الإمارات للطبيعة»

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة، عن الدفعة الثانية من سفراء الإمارات للطبيعة الشباب، لتختتم بذلك عملية بحث استمرت شهوراً عن شخصيات ملهمة من صانعي التغيير الشباب في عام الاستدامة و«COP28».

وتم اختيار 10 شباب من الإمارات، تراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً، يمثلون سبع جنسيات، للقيام بالدور التطوعي كسفراء للطبيعة، وذلك بعد أن أظهروا التزامهم بحماية الطبيعة، وأكملوا برنامج تدريب مكثف استمر ثلاثة أيام. وتتألف الدفعة الجديدة من سفراء الشباب للطبيعة في الإمارات من: أحمد عبدالله المصعبي (22 عاماً) من الإمارات، وتيجاسفي براكاش (35 عاماً) من الهند، وخالد صالح حسين مسعد (24 عاماً) من البحرين، ودانة الضاعن (24 عاماً) من الإمارات، وديف نارايان سيام (17 عاماً) من الهند، وفارس سعادات (18 عاماً) من باكستان، وفاليريا جارانينا (30 عاماً) من روسيا، وماجد عبدالله بن سعد (25 عاماً) من اليمن، ومرام سيف محمد (22 عاماً) من الإمارات، ونهى مهيدين (19 عاماً) من سريلانكا.

وسيبدأ سفراء الطبيعة الشباب رحلتهم من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب «COY18»، وسيعمل السفراء في «COP28» على رفع مستوى الوعي العام عن الحاجة لاتخاذ إجراءات من أجل الطبيعة، والتفاعل مع الجمهور وأصحاب المصلحة من خلال سلسلة من مجالس الشباب في المنطقة الخضراء.