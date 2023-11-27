أطباء يحذرون من «أمراض الشتاء»

أكد أطباء أن أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد، تتصدر قائمة أمراض الشتاء، ما يستدعي اتخاذ تدابير للوقاية من أعراضها ومضاعفاتها، تتمثل في أخذ التطعيمات الضرورية، والتغذية السليمة، وتجنب الممارسات التي تسببها.

وقال أخصائي الصحة المهنية، الدكتور منصور أنور، إن أمراض الجهاز التنفسي تعد الأكثر شيوعاً خلال فصل الشتاء، وتشمل أعراضها الرشح والتهابات الصدر والحلق وأمراض الأذن وحساسية الصدر.

وأضاف أنها تحدث بشكل كبير نتيجة لتقلب الطقس، والأحداث التي تنتج عن طبيعة المناخ.

وشدد على ضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا لتقليل مضاعفات العدوى، والحرص على عدم الانتقال من مكان دافئ إلى آخر بارد بشكل مباشر، والابتعاد عن مخالطة المرضى، مشيراً إلى أنه «في حال ممارسة هوايات التخييم والسفر من المهم المحافظة على النظافة الشخصية واستخدام الأدوات الخاصة».

وطالب استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، أفراد المجتمع، باتباع نظام وقائي ضد أمراض الشتاء، التي يتركز أغلبها في نزلات البرد والزكام، وبعض أنواع الحساسية، مشدداً على ضرورة غسل اليدين بشكل دائم، والحرص على تعقيمهما على فترات للتخلص من أي جراثيم أو ميكروبات أو فيروسات قد تعلق بهما، سواء بالمصافحة أو لمس الأسطح المختلفة.

ولفت إلى أن الخروج من مكان بارد إلى مكان ساخن من مسببات الأمراض الشتوية، ناصحاً بضرورة التدرج في الانتقال من بيئة إلى أخرى.

وشدد على ضرورة التزام المرضى الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الحساسية بضرورة الالتزام بتناول أدويتهم خلال هذه الفترة وعدم التوقف عنها، والابتعاد عن نار الشوايات خلال التجمعات العائلية في الحدائق والأماكن العامة.

وقال استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سجواني، إن لكل فصل أمراضاً خاصة، ومن أبرز أمراض فصل الشتاء الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، التي تحدث نتيجة التهابات الجهاز التنفسي، بسبب فيروسات الإنفلونزا وغيرها.

ولفت إلى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمضاعفات هذه الأمراض، كبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل، وذوو الأمراض المزمنة، والعاملون في القطاع الصحي، ناصحاً هذه الفئات باللقاحات الوقائية، وغسل اليدين والتعقيم المستمر وارتداء الكمام في الأماكن المزدحمة.

وتابع: «من الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء أيضاً حكة العين، نتيجة جفاف الجو، وإكزيما الجلد بسبب الحساسية، والتهابات المسالك البولية نتيجة قلة شرب المياه خلال فصل الشتاء لقلة الشعور بالعطش، إضافة إلى إمكان الإصابة بحصوات الكلى»، ونصح بشرب المياه بشكل كاف للوقاية من هذه الأمراض، متابعاً أن «أبرز الأعراض التي تظهر خلال فصل الشتاء تتمثل في الحمى والكحة والصداع والزكام».

وحددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أربع خطوات يجب الالتزام بها للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، تتمثل في تجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين، ومن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس، والمداومة على غسل اليدين بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية، للتخلص من أي عدوى قد تلصق بهما من أي مكان، إضافة إلى تجنب لمس العينين أو الفم لمنع انتقال العدوى.

وأكدت أن لقاح الإنفلونزا الموسمية، يقي من تفاقم الحالات الصحية للمصابين بالفيروس، ويقلل من الحاجة للدخول إلى المستشفيات بنسبة تراوح بين 85 و90%.