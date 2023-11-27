هيئة النقل تحصد جائزة الأفكار العربية ضمن فئة الخدمات الذكية

أعلنت هيئة النقل بعجمان عن فوزها بجائزة الأفكار العربية التابعة لمجموعه دبي للجودة بدورتها السادسة عشر لعام 2023 ضمن فئة الخدمات الذكية وذلك عن خدمة حافلة تحت الطلب ويتم توفير عبر التطبيق الذكي Ajman BOD حيث يقدم خدمة نقل مبتكرة ومستدامة للجمهور.

وأقيم حفل التكريم في نادي ضباط شرطة دبي بحضور الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني رئيس المطارات، الرئيس الأعلى ، رئيس التنفيذي لطيران الامارات ولمجموعه دبي للجودة ، واستلم الجائزة سعادة عمر محمد لوتاه مدير عام الهيئة.

وأفاد مدير عام الهيئة عمر محمد لوتاه، ان الهيئة شاركت بخدمة حافلة تحت الطلب ،و ذلك لما تقدمه هذه الخدمة من حلول مبتكرة في النقل وتعزيزا لمنظومة النقل واستدامتها في عجمان وتعد من الخدمات التي لاقت اقبالاً كبيراً من الجمهور.

وتتميز خدمة حافلة تحت الطلب باختصارها للوقت المستغرق للوصول إلى حافلات المواصلات العامة مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم مع إمكانية طلب المركبة مع تحديد الوجهة المراد الذهاب إليها عن طريق التطبيق الذكي، ويقوم التطبيق بتحديد أقرب مركبة وتوجيه العميل لأقرب موقف افتراضي، حيث يتوفر أكثر من 2700 موقف افتراضي للخدمة.

وأوضح أنه يمكن للجمهور طلب الخدمة من خلال تطبيق Ajman BOD المتاح على أجهزة ios والاندرويد ويتيح التطبيق الذكي دفع تعرفة التنقل وتحديد مسار الرحلة من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، كما تعمل الخدمة على ربط المناطق بالحافلات العامة الصغيرة وتسهيل حصول العميل على المواصلات العامة، والعمل على تقليل مسافات المشي ووقت الانتظار.