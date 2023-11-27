على مكتب المسؤول..الدوائر الاقتصادية في الدولة

الدوائر الاقتصادية في الدولة

شكا سكان ومقيمون، انتشار بطاقات مراكز «مساج وتدليك» على نوافذ المركبات تتضمن صوراً مخلّة، إذ يندر أن تتوقف سيارة في شارع تجاري أو سكني لبضع دقائق من دون أن يظهر على نوافذها هذا النوع من البطاقات. ودعا الشاكون، المسؤولين في دوائر التنمية الاقتصادية، إلى تكثيف حملات التفتيش للحد من هذه الظاهرة التي باتت مصدر إزعاج لكثير من السكان.

(أبوعلي)

شرطة عجمان

لاحظ مرتادو بعض الطرق التجارية الرئيسة في عجمان، عودة ظاهرة التسول، حيث يمارس أشخاص من جنسيات مختلفة هذا السلوك تحت ذرائع عدة، مثل المرض أو عدم العمل، أو عدم القدرة على شراء الطعام، أو عدم قدرتهم على سداد متأخرات إيجارية، وغيرها من الحجج الأخرى. وطالب الشاكون، المسؤولين في الجهات المعنية وشرطة عجمان، باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية.

(أبوحامد)

شرطة الشارقة

شكا عدد من مستخدمي الطريق الممتد من منطقة نزوى إلى إمارة الشارقة، ظهور جمال سائبة ترعى على أطرافه، خصوصاً خلال الفترة المسائية، وأحياناً تقف في منتصف الطريق، الأمر الذي يتسبب في إرباك سائقي المركبات، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية في بعض الأحيان. ودعا الشاكون، المسؤولين في شرطة الشارقة إلى النظر في هذا الأمر، ووضع حد لهذه الظاهرة، حرصاً على سلامة الجميع.

(أبوراشد)