توريد أجهزة لمستشفى «أهل مصر لعلاج الحروق» في القاهرة

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عقود توريد أجهزة طبية لمستشفى «أهل مصر لعلاج الحروق» في القاهرة، تنفيذاً لمبادرة الهيئة التي أعلنتها خلال النسخة السابعة لـ«ماراثون زايد الخيري» التي أقيمت في محافظة الإسكندرية العام الماضي، وتم توجيه ريعها لدعم قدرات المستشفى الطبية والعلاجية. وتأتي مبادرة الهيئة امتداداً لرسالة الماراثون الخيرية والإنسانية الدائمة.

وقالت سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية، مريم خليفة الكعبي، خلال زيارتها لمستشفى أهل مصر للحروق، إن الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، تحرص على العمل الإنساني كونه ركناً أساسياً وبعداً مهماً في سياستها الخارجية، حيث دأبت على تقديم المبادرات الإنسانية وفق عمل مؤسسي ونهج واضح.

وأشارت إلى أن القيمة الإنسانية التي يرتكز عليها ماراثون زايد الخيري، بجانب دوره في التشجيع والتحفيز على ممارسة الرياضة، أنه يتم تخصيص عوائده للأعمال الإنسانية الخيرية، وهذا العام ستخصص عائداته لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في الهيئة فهد عبدالرحمن بن سلطان، أن الهلال الأحمر الإماراتي من الداعمين الأساسيين لمهرجان زايد الخيري منذ انطلاقته، ويسهم باستمرار في دعم مبادراته الإنسانية والتنموية، خصوصاً في المجال الصحي.

من ناحيتها، قدمت رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق الدكتورة هبة السويدي، الشكر إلى القيادة الإماراتية، مؤكدة أن هذا التبرع لصالح مستشفى أهل مصر، يحمل رسالة إنسانية نبيلة، تتعلق بدعم الخير والنماء والعطاء. وفي ما يتعلق بتطورات المستشفى، أوضحت السويدي، أنه تم البدء في تعيين الكوادر وفريق التمريض لتدريبهم، على التعامل مع حالات الحروق ورعايتها، مع التركيز على الإسعافات الأولية.