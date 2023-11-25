عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان التطورات بالمنطقة

بحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة. وتطرق الجانبان إلى أهمية الهدنة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة، ودورها في تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية اللازمة لأهالي غزة.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لكل المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيراً إلى أهمية استدامة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو آمن وبشكل مكثف.