مكتوم بن محمد: مترو دبي يجسّد رؤية محمد بن راشد لجعل الإمارة أجمل مدن الأرض وأفضلها للعيش والحياة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مترو دبي هو أحد المشاريع التنموية العملاقة الذي جسّد منذ انطلاقته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للعيش والحياة، ويرسم اليوم بمساره الجديد ملامح مستقبلها.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة "إكس": "شهدت تدشين مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم، و14 محطة لخدمة 9 مناطق يقدّر سكّانها بأكثر من مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040 وسيتم إطلاقه في 2029/9/9. من المتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040 بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. مترو دبي هو أحد المشاريع التنموية العملاقة والذي جسّد منذ انطلاقته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي أجمل مدن الأرض وأفضلها للعيش والحياة، ويرسم اليوم بمساره الجديد ملامح مستقبلها."