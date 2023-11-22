محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين «مدينة إكسبو» و«كهرباء دبي»

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة إكسبو دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، لتزويد مدينة إكسبو دبي بالكامل بالكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ضمن رحلتها نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

حضر التوقيع سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير.

واستناداً إلى قدرات الطاقة المتجددة الحالية في موقع مدينة إكسبو، ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي، بتزويد الموقع كاملاً بالطاقة الشمسية بشكل دائم، من خلال الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-RECs) من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى الموقع بأكمله، لدعم التوجّه الأساسي لمؤتمر المناخ (كوب 28).

وفي البداية سيتم توفير ما يصل إلى 100 ألف ميغاوات ساعة من الطاقة، بناء على الاستهلاك الإجمالي المتوقع لعام 2023، وستتم إضافة المزيد من شهادات الطاقة المتجددة في المستقبل لتلبية متطلبات المجتمع المتزايدة من الطاقة، كما ستعمل مدينة إكسبو بصورة منفصلة، على زيادة الطاقة المولدة في الموقع بشكل مباشر في السنوات المقبلة.

وستكون للتحول في مصدر الطاقة، تأثيرات إيجابية على السكان والشركات في مدينة إكسبو في نهاية المطاف، فضلاً عن العدد المتزايد من الفعاليات التي تقام في الموقع، في الوقت الذي تستعد فيه مدينة إكسبو لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28)، ما يدعم تقديم حدث محايد للكربون.

وقالت ريم الهاشمي: «مع استمرار نمو المدن والمراكز الحضرية، من المهم أن توازن هذه المراكز بين تلبية احتياجات مجتمعاتها والاستدامة البيئية، وهي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات».

وأضافت: «تمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو الأمام في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تعد مدينة إكسبو واحدة من المراكز الخمسة الرئيسة ضمن خطة دبي الحضرية».

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير: «برؤية وتوجيهات القيادة ودعمها غير المحدود، تستضيف دولة الإمارات أكبر حدث عالمي للمناخ، وهو الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) في مدينة إكسبو دبي، استكمالاً لما حققه معرض (إكسبو 2020 دبي) في إنشاء مدينة مستقبلية صديقة للبيئة ترتكز على التكنولوجيا.

وتتميز مدينة إكسبو بموقعها الاستثنائي الذي يجعل منها وجهة مثالية تجمع العالم على أرض دولة الإمارات.

ويمثّل التعاون بين مدينة إكسبو دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، خطوة رائدة نحو التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التزام دبي بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ومن خلال تزويد مدينة إكسبو بالطاقة الشمسية من خلال الشهادات الدولية للطاقة المتجددة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، فإننا نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون مدينة إكسبو دبي مدينة مستقبلية مستدامة».