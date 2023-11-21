51637 مواطناً سجلوا في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة51637 مواطناً ومواطنة بما يفوق عدد من سجلوا في الدورة السابقة والتي عقدت في العام 2019 حيث بلغ اجمالي المسجلين وقتها 44758.

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات بتسجيل مواطني الإمارة في الهيئات الانتخابية، مع تحقيق نسبة زيادة عن الدورة الماضية.

وقال رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، إن المؤشرات الإيجابية للمرحلة الأولى من الانتخابات مبشرة بدورة انتخابية متكاملة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ولفت إلى أن تسهيلات عملية التسجيل وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، والوعي المتنامي لدى أبناء إمارة الشارقة بأهمية المشاركة في الانتخابات بعد تحقيق النتائج والمخرجات الإيجابية من الدورتين السابقتين انعكس على زيادة الاقبال على التسجيل.

ووصلت نسبة التسجيل الإلكتروني إلى 96 بالمئة من الأعداد الكلية المسجلة للهيئات الانتخابية إذ أتيحت عملية التسجيل إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية “UAE PASS” بالإضافة للتسجيل المباشر من خلال تسعة مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة على مدى 29 يوماً وفق جدول الانتخابات المقرر.

وأعرب بن نصار عن بالغ شكر اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لجميع المواطنين والمواطنات لاستجابتهم وحرصهم على تلبية المرحلة الأولى للانتخابات بالتسجيل بالهيئات الانتخابية داعياً الجميع إلى مواصلة تفاعلهم مع العملية الانتخابية لتلبية نداء الواجب الوطني وصولاً إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم وينقل أصواتهم تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واحتلت مدينة الشارقة المرتبة الأولى في عدد المسجلين الذي وصل إلى 25,622 مسجلاً فيما جاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بعدد 9414 مسجلاً بينما وصل عدد المسجلين في مدينة كلباء إلى 6515 مسجلاً في الانتخابات.

وسجل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 3781 مسجلاً من مدينة دبا الحصن و2210 مسجلاً من مدينة الذيد.

وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في منطقة المدام 1546 مسجلاً وسجلت منطقة مليحة 1330 مسجلاً بينما سجلت منطقة البطائح 774 مسجلاً وبلغ عدد المسجلين في منطقة الحمرية 445 مسجلاً.

ووفقا للجدول الزمني الذي تم إقراره سابقا تبدأ مرحلة التصويت للمسجلين بالهيئات الانتخابية، من 5 إلى 7 ديسمبر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة ليلاً ، خلال تسعة مراكز انتخابية في الإمارة، أو التصويت الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية “UAE PASS” عبر الموقع الالكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE.