10 آلاف مركبة هجينة و1000 كهربائية فاخرة لزوار «COP28»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شريك رئيس للمسار لمؤتمر الأطراف (COP28)، خطة متكاملة للمشاركة في المؤتمر، الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وذلك بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، حيث تشارك الهيئة بعدد من المبادرات المتميزة والمتنوعة تشمل تقديم خدمات التنقل في منطقتي المؤتمر الزرقاء المخصصة للوفود الرسمية، والخضراء المخصصة للشركات والأفراد، ومؤتمر الشباب للمناخ (COY18)، إضافة إلى توفير وسائل نقل شاملة صديقة للبيئة لتسهيل وصول الوفود إلى موقع الحدث ومن ثم التنقل داخله.

ووضعت الهيئة خططاً فنية لإدارة التنقل باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات مترو دبي ومحطات الحافلات، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، كما وضعت خطة لإدارة وتحديد نقاط للخدمات والحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية في موقع الحدث، وخططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة لتحقيق التنقل الآمن والسهل في حال حدوث ازدحام مروري، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث.

كما وفرت إصداراً خاصاً وحصرياً من «بطاقات نول» للمندوبين المشاركين في مؤتمر الأطراف لتشجيعهم وتمكينهم من استخدام المواصلات العامة في دبي مجاناً طيلة فترة المؤتمر.

ويمكن من خلال استخدام مترو دبي الوصول إلى محطة مترو إكسبو 2020.

حافلات ومركبات أجرة

وتتضمن خطة التنقل الداخلي في موقع الحدث توفير 67 حافلة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى 10 حافلات كهربائية تخدم زوار المكان، وذلك من خلال أربعة مواقف داخل مدينة إكسبو دبي.

كما وفرت الهيئة خطوط حافلات جديدة لنقل المندوبين المشاركين في تنظيم الحدث، لتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم بعد انتهاء ساعات عمل المترو.

وفي ما يخص مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة في دبي، التي ستخدم الحدث، فإن القطاع يحتوي على أكثر من 10 آلاف مركبة هجينة و1000 مركبة كهربائية في قطاع النقل الفاخر، حيث يمكن للجمهور طلب المركبات في موقع مدينة إكسبو عن طريق منصة هلا تاكسي على تطبيق كريم (لمركبات الأجرة)، وكذلك لمستخدمي مركبات النقل الفاخر عن طريق تطبيقات: أوبر - كريم – يانجو، كما تم تخصيص أربعة مواقع لوقوف تلك المركبات في مدينة إكسبو عند بوابات الفرص – التنقل – الاستدامة، وبوابة المترو.

وركزت خطة الهيئة الفنية على إدارة وتحديد نقاط الخدمات والحركة المرورية لوسائل التنقل المتنوعة على شبكة الطرق المحيطة بالمواقع والمواقف العامة والتقاطعات المرورية في موقع الحدث، مع وضع خطط بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المرورية المحتملة لتوفير تنقل آمن وسهل على مدار أيام الحدث.

ووضعت الهيئة أكثر من 100 لوحة إرشادية لتمكين الزوار والمشاركين من تحديد وجهاتهم والوصول إلى موقع المؤتمر.

انبعاثات صفرية

وتشارك الهيئة في مؤتمر الأطراف (COP28)، بعدد من المبادرات، منها مبادرة «استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات - لمواصلات عامة ذات صافي انبعاثات صفرية عام 2050»، التي ستقدمها بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جناح الإمارات، في المنطقة الزرقاء، من خلال عرض مرئي يبرز أهم محاور الاستراتيجية ويشجع على استخدام وسائل التنقل المستدامة.

وخصصت الهيئة منصة في المنطقة الخضراء في المؤتمر، للتوعية بأهم المشاريع الحيوية التي تنفذها، ومنها: استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، والمحطات المستقبلية للتاكسي الجوي، واستراتيجية الميل الأول والأخير، ووسائل التنقل المستدامة في الهيئة واستراتيجيتها لمواصلات عامة ذات صافي انبعاثات صفرية 2050.

الشباب والمناخ

وتشارك الهيئة أيضاً بعرض مرئي خلال فعاليات النسخة الـ18 من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب (COY18)، حيث خصصت جلسة لتقديم عرض مرئي للشباب المشاركين في المؤتمر، لتسليط الضوء على التنقل الأخضر في المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وأهم المبادرات الابتكارية والخطط لخفض الانبعاثات من حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة في إمارة دبي.

ودعماً لجهود الشباب في العمل المناخي، وفرت الهيئة بطاقات نول مجانية مشحونة مسبقاً للشباب المشاركين في المؤتمر لتشجيعهم وتمكينهم من استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي بشكل مجاني خلال فترة مؤتمر الشباب للمناخ.

طريقكم الأفضل

ودعت الهيئة المشاركين وزوار (COP28)، إلى استخدام المواصلات العامة للوصول إلى مقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار، «طريقك الأفضل لعالم أفضل»، بهدف حثهم على المشاركة في حماية المناخ واختيارهم طريقة الوصول إلى مقر الحدث التي ستبدأ باستخدام المواصلات العامة، مع الاستمتاع برؤية معالم دبي والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وبذلك تكون مشاركتهم في أهداف المؤتمر قد بدأت بالفعل قبل الوصول إليه.

مسار الوصول

ويمكن لزوار مؤتمر الأطراف (COP28) الحصول على بطاقة «نول» وتحميل تطبيق «سهيل» والتعرف إلى أفضل وأسهل وأسرع مسار للوصل إلى مقر المؤتمر من خلال تحميل تطبيق «سهيل»، لاستخدام المترو وحافلات الهيئة الكهربائية، باعتبارها الوسيلة الأكثر استدامة للتنقل داخل المؤتمر، وأسطول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة المتوفر لدى مشغلي مركبات الأجرة في الإمارة، وجعل الرحلة أكثر سهولة وصداقة للبيئة.

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حافلة صديقة للبيئة لخدمة الزوار عبر 4 محطات داخل مدينة إكسبو.