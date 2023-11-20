بلدية عجمان تنجز مشروع إنارة طرق في منطقة الرقايب والياسمين بطول 20 كم

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع إنارة طرق في منطقة الرقايب والياسمين السكنية، بطول 20 كيلومتر، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة LED التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة مناطق الإمارة.

وفي هذا الصدد أكد مدير عام الدائرة، عبد الرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تبنت خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وإمدادها بالإنارة التشغيلية اللازمة، موضحًا أن الكفاءات العاملة في إدارة الطرق سعت لإنجاز مشروع الإنارة خلال الفترة الماضية في المنطقة الحيوية والتي تعد منطقة سكنية كما وتشهد حركة مرورية على مدار الساعة.

وقال: يأتي تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية في المناطق السكنية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رعاه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية تلبيةً لاحتياجات التمدد السكاني والعمراني في الامارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية للإمارة.

وبين أن المشروع البالغ تكلفته 5 مليون درهم، يلبي احتياجات السكان والزوار وينسجم مع أهداف الدائرة الساعية لتوفير كافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد للجميع.

من جانبه بين المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن الدائرة تنفذ مشاريع الإنارة وفقًا للخطط المجهزة لتغطية كافة مناطق الإمارة وإمدادها بالإضاءة، مبينًا أن الكفاءات المؤهلة تنفذ المشاريع في كافة مناطق عجمان، وتواصل جهودها لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع