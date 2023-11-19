الإمارات للتعليم المدرسي تصدر دليلاً إرشادياً حول سياسة تقييم أداء الطلبة للعام الدراسي 2023-2024

أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلا مفصلاً عن سياسة تقييم أداء الطلبة للكوادر الإدارية والتعليمية ولأولياء الأمور بهدف دعم أدوارهم المحورية في مسيرة الطلبة التعليمية بما يضمن تكاملية الأدوار ما بين المؤسسة وأولياء الأمور والمعلمين من أجل تحقيق تطلعات دولة الإمارات في قطاع التعليم والارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية الوطنية.

وبينت المؤسسة أن الدليل يقدم لأولياء الأمور إلى جانب كافة أطراف العملية التعليمية صورة واضحة عن مدى تقدم التحصيل الأكاديمي للطلبة في مختلف المراحل الدراسية طيلة العام الدراسي ..موضحةً أن الدليل يسلط الضوء على عدة جوانب مهمة في عمليات قياس وتقييم أداء الطلبة منها توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة إلى جانب طبيعة مواد المنهج المتكامل (سلسلة سلامة) الخاص بالحلقة الأولى، وتصنيف مادة العلوم الصحية لطلبة الصف الحادي عشر، واختبار اتطلبة الصف الثاني عشر من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى البرمجة الزمنية للاختبارات الخاصة بالفصول الدراسية الثلاث ضمن العام الدراسي الجاري بالإضافة إلى موعد اختبار الإعادة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه وفقاً للدليل المتاح على موقعها الإلكتروني تم توحيد المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة (سلم تقدير الدرجات) وهو ما من شأنه تقديم صورة دقيقة لولي الأمر عن المستوى المهاري والتعليمي للطالب حيث سيتم رصد علامات مواد المجموعة A بالحروف للصفوف من الأول ولغاية الحادي عشر، أما الصف الثاني عشر فسترصد الدرجة بالحروف والأرقام وبشأن مواد المجموعة B ترصد بالحروف فقط.

وأكدت المؤسسة أن الدليل حدد شروطاً لترفيع الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث وهي خضوع الطالب لإجراءات التقييم كافة خلال فترة حضوره لفصلين دراسيين على الأقل، إلى جانب حضور الطالب ما نسبته 65% من أيام التمدرس أو إجراءات التقييم خلال الفصول الدراسية الثلاثة، أما بشأن الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر ينتقل الطالب إلى الصف التالي بشرط اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى على الأقل بعد امتحان الإعادة.

كما يوضح الدليل الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل منهج» حيث لا يخضع الطالب للاختبارات المركزية، وإنما توضع له اختبارات خاصة من قبل المعلمين الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية له سواء في اختبار نهاية الفصل أو اختبار نهاية العام، وأوضحت المؤسسة أن مادة العلوم الصحية لطلبة الصف الحادي عشر تم نقلها لتصبح ضمن مواد المجموعة B.

وبينت المؤسسة أن الدليل يقدم لأولياء أمور طلبة الحلقة الأولى طبيعة المنهاج الذي يدرسونه خلال هذه المرحلة حيث تم فصل مواد المنهج المتكامل إلى ثلاث مواد هي التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية ..ويأتي هذا الإجراء بعد مراجعة شاملة بشأن تدريس سلسلة سلامة وأثرها التربوي على مستقبل الأجيال ومدى تعميق انتمائهم لهويتهم الوطنية بما تشتمل عليه من قيم تربوية وعناصر تعليمية متفردة.

وحدد الدليل مواعيد الاختبارات النهائية للفصول الدراسية الثلاثة حيث تبدأ اختبارات الفصل الأول 24 نوفمبر 2023 أما الفصل الثاني فتبدأ الاختبارات النهائية له بتاريخ 13 مارس 2024 فيما تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري في 5 يونيو 2024 كما بين الدليل أن اختبارات الإعادة للعام الدراسي الجاري ستبدأ بتاريخ 8 يوليو 2024.