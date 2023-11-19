غداً انتهاء مرحلة تسجيل الهيئات الانتخابية لاستشاري الشارقة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، انتهاء مرحلة التسجيل لأعضاء الهيئات الانتخابية اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري التي اتيحت لمدة 29 يوماً.

وبدأت مرحلة تسجيل الهيئات الانتخابية منذ تاريخ 23 أكتوبر الماضي، من خلال تسعة مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة، أو التسجيل الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية “UAE PASS” عبر الموقع الالكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE.

وأكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أحمد سعيد الجروان، مواصلة العمل على قدم وساق للمضي في تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير والشفافية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ودعا الجروان جميع مواطني إمارة الشارقة إلى تلبية نداء الواجب الوطني واستمرار التفاعل والمشاركة في العملية الانتخابية، لاختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمسؤولية وأمانة وصولاً إلى تحقيق دورة انتخابية متكاملة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واشترطت آلية التسجيل في الانتخابات سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني إمارة الشارقة ولا يقل عمره عن 21 عاماً – أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك- وأن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية التسع وهي: مدينة الشارقة والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية.

ويعتمد تسجيل الناخب سواء إلكترونيا أو حضوريا، إذا توافق رقم البلدة مع الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل بها ليتبعه إشعاره برسالة نصية بقبول تسجيله وإفادته باعتماده ضمن الدائرة الانتخابية المسجل بها، أو التراجع عن اعتماده عند عدم استيفاء الشروط لتعود بيانات الناخب لدائرته الانتخابية وفقاً لرقم البلدة الموجودة بخلاصة قيده.

وتم إتاحة إمكانية التعديل على بيانات محدودة مسجلة بالهوية مثل الدائرة الانتخابية أو المؤهل العلمي أو إدراج إضافي لرقم هاتف متحرك أو بريد الكتروني.

وتميزت عملية التسجيل الإلكتروني بسهولتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات أو موقع منصة الشارقة الرقمية، عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية “UAE PASS” من خلال الموقع الإلكتروني ليتم تحقق النظام من استيفاء الناخب للشروط ليتبعه عرض بيانات الناخب وفقاً للهوية ورقم قيده ومنطقته الإدارية لإتاحة مراجعتها للقبول والتأكيد ثم اعتماد التسجيل أو رفضه.

وبما يتعلق بالتسجيل الحضوري المباشر للناخب في المراكز الانتخابية تم اعتماده عبر الفترة المحددة للتسجيل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً ، باشتراط إحضار بطاقة الهوية التي يجري إدخالها في قارىء الهوية من قبل المسجل المعني بذلك، أو إدخال رقم الهوية يدوياً بالنظام للوصول إلى بيانات الناخب والتحقق من استيفائه للشروط قبل متابعة عملية التسجيل.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة انسحاب المرشحين وتقديم أسماء وكلاء المرشحين لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 22 نوفمبر الجاري ولمدة يومين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً.